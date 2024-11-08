Экс-начальник пермского СИЗО №1 устроился в администрацию Соликамского округа

Posted 8 ноября, 06:30
Published 8 ноября, 06:30
Modified 8 ноября, 06:32
Updated 8 ноября, 06:32
Новым заместителем главы администрации Соликамского городского округа станет Дмитрий Борцов. Он будет координировать и контролировать вопросы общественной безопасности, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации муниципалитета.
Дмитрий Борцов ранее работал в ГУФСИН России по Пермскому краю. Последняя занимаемая им должность — начальник пермского следственного изолятора №1. Мужчина ушел в отставку в звании полковника внутренней службы. Предыдущий замглавы Соликамского округа по вопросам безопасности Сергей Майструк уволился в конце октября текущего года.