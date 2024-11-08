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Posted 8 ноября, 06:30

Published 8 ноября, 06:30

Modified 8 ноября, 06:32

Updated 8 ноября, 06:32

Экс-начальник СИЗО №1 стал замглавы администрации Соликамского округа

Экс-начальник пермского СИЗО №1 устроился в администрацию Соликамского округа

8 ноября 2024, 06:30
Фото: unsplash.com.

Экс-начальник СИЗО №1 стал замглавы администрации Соликамского округа

Сюжет
Кадровые перестановки
Ранее этот пост занимал Сергей Майструк.

Новым заместителем главы администрации Соликамского городского округа станет Дмитрий Борцов. Он будет координировать и контролировать вопросы общественной безопасности, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации муниципалитета.

Дмитрий Борцов ранее работал в ГУФСИН России по Пермскому краю. Последняя занимаемая им должность — начальник пермского следственного изолятора №1. Мужчина ушел в отставку в звании полковника внутренней службы. Предыдущий замглавы Соликамского округа по вопросам безопасности Сергей Майструк уволился в конце октября текущего года.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Соликамск#Сизо#Сизо-1
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