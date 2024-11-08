Из администрации Пермского округа уволился первый заместитель главы

Posted 8 ноября, 08:38
Published 8 ноября, 08:38
Modified 8 ноября, 08:41
Updated 8 ноября, 08:41
Из администрации Пермского муниципального округа уходит первый заместитель главы Игорь Варушкин. Об этом сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на источник в правительстве Прикамья. Чиновник курировал вопросы инфраструктуры в округе. Он покинет должность в середине ноября. В пресс-службе администрации округа не стали комментировать Properm.ru возможный уход Варушкина.
Игорь Варушкин родился 29 декабря 1970 года. С 2004 года он был главой Лобановской сельской администрации и дважды избирался главой Лобановского сельского поселения. С 2013 года Варушкин управлял объединенной территорией Кояновского, Лобановского и Мулянского поселений.