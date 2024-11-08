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Posted 8 ноября, 08:38

Published 8 ноября, 08:38

Modified 8 ноября, 08:41

Updated 8 ноября, 08:41

Администрацию Пермского округа покидает первый замглавы Игорь Варушкин

Из администрации Пермского округа уволился первый заместитель главы

8 ноября 2024, 08:38
Фото: permokrug.ru.

Администрацию Пермского округа покидает первый замглавы Игорь Варушкин

Сюжет
Кадровые перестановки
Игорь Варушкин с 2004 года занимал управленческие посты в Пермском округе.

Из администрации Пермского муниципального округа уходит первый заместитель главы Игорь Варушкин. Об этом сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на источник в правительстве Прикамья. Чиновник курировал вопросы инфраструктуры в округе. Он покинет должность в середине ноября. В пресс-службе администрации округа не стали комментировать Properm.ru возможный уход Варушкина.

Игорь Варушкин родился 29 декабря 1970 года. С 2004 года он был главой Лобановской сельской администрации и дважды избирался главой Лобановского сельского поселения. С 2013 года Варушкин управлял объединенной территорией Кояновского, Лобановского и Мулянского поселений.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Слуги народа#Пермский район
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