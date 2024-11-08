Логистический центр Ozon в Прикамье заработает на следующей неделе

Ранее стало известно, что объект будет находиться в деревне Култаево. Новый комплекс будет заниматься полным циклом обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. Площадь первой очереди логистического центра составляет 40 тыс. кв. м, осенью 2025 года ее планируется увеличить в два раза. Когда комплекс выйдет на полную мощность, он сможет обрабатывать свыше 900 тыс. заказов в сутки и хранить около 30 млн товаров. Сроки доставки товаров по Прикамью могут сократиться до одного дня. Также будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.