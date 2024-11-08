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Posted 8 ноября, 04:45

Published 8 ноября, 04:45

Modified 8 ноября, 05:03

Updated 8 ноября, 05:03

Новый логистический комплекс Ozon в Култаево начнет работу с 14 ноября

Логистический центр Ozon в Прикамье заработает на следующей неделе

8 ноября 2024, 04:45
Фото: properm.ru.

Новый логистический комплекс Ozon в Култаево начнет работу с 14 ноября

Компания анонсировала, что будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

Маркетплейс Ozon откроет новый логистический комплекс в Перми. Компания инвестировала в оборудование и ИТ-инфраструктуру более 4,2 млрд рублей. Запустить доставку товаров из логистического центра планируется уже на следующей неделе, 14 ноября, рассказали в пресс-службе Ozon.

Ранее стало известно, что объект будет находиться в деревне Култаево. Новый комплекс будет заниматься полным циклом обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. Площадь первой очереди логистического центра составляет 40 тыс. кв. м, осенью 2025 года ее планируется увеличить в два раза. Когда комплекс выйдет на полную мощность, он сможет обрабатывать свыше 900 тыс. заказов в сутки и хранить около 30 млн товаров. Сроки доставки товаров по Прикамью могут сократиться до одного дня. Также будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест.

Сейчас в России и странах СНГ работают 43 логистических центра, более 150 сортировочных центров и свыше 50 тыс. пунктов выдачи заказов Ozon.

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#Общество#Пермь#Торговля#Логистический центр#Шопинг#Логистический комплекс#Маркетплейс
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