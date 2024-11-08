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Posted 8 ноября, 07:29

Published 8 ноября, 07:29

Modified 8 ноября, 07:31

Updated 8 ноября, 07:31

В туалете нашли тело мертвого машиниста пермского электровоза

Машинист электровоза в Прикамье найден мертвым в туалете

8 ноября 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney.

В туалете нашли тело мертвого машиниста пермского электровоза

При необходимости виновных привлекут к уголовной ответственности.

Машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо «Пермь-Сортировочная» филиала ОАО «РЖД» вчера, 7 ноября, найден без признаков жизни. Тело мужчины обнаружили в туалетной комнате, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Для расследования несчастного случая будет собрана комиссия. Она установит обстоятельства и причины смерти работника. Сейчас специалисты проводят опрос очевидцев, осмотр и правовой анализ документов о трудовой деятельности сотрудника, в том числе, о режиме труда и отдыха. Если комиссия обнаружит нарушения требований трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера. А материалы расследования инцидента направят в следственный комитет, который решит вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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