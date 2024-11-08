Машинист электровоза в Прикамье найден мертвым в туалете

Для расследования несчастного случая будет собрана комиссия. Она установит обстоятельства и причины смерти работника. Сейчас специалисты проводят опрос очевидцев, осмотр и правовой анализ документов о трудовой деятельности сотрудника, в том числе, о режиме труда и отдыха. Если комиссия обнаружит нарушения требований трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера. А материалы расследования инцидента направят в следственный комитет, который решит вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.