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Posted 8 ноября, 10:55

Published 8 ноября, 10:55

Modified 8 ноября, 10:57

Updated 8 ноября, 10:57

Мошенники запугивают пермяков, представляясь судебными приставами

Мошенники запугали жителя Лысьвы, представившись судебными приставами

8 ноября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники запугивают пермяков, представляясь судебными приставами

Мужчина перечислил злоумышленникам 30 тысяч рублей

Мошенники запугали жителя Лысьвы, представившись судебными приставами. Мужчина перевёл злоумышленникам деньги, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Жителю Лысьвы поступил звонок на мобильный телефон. Звонивший представился реально действующим сотрудником городского подразделения судебных приставов и сообщил о наличии задолженности, которую необходимо погасить. В противном случае собеседник угрожал приездом и описью имущества. Уловка афериста сработала: пермяк перечислил 30 тыс. рублей по поступившему ему на телефон коду ссылки.

ГУФССП по Пермскому краю обращает внимание на то, что настоящие судебные приставы никогда не будут угрожать человеку и требовать немедленно погасить долг. Они просто констатируют факт наличия задолженности, сообщат номер исполнительного производства, а также данные по судебному решению, согласно которому производится взыскание. Также официальные сотрудники никогда не будут запрашивать персональные данные в ходе телефонного звонка и, тем более, отправлять сомнительные ссылки для перечисления денежных средств.

В октябре в суд передано дело несовершеннолетнего пермяка-курьера мошенников. Он лишил пенсионеров более чем 900 тыс. рублей.

#Происшествия#Мошенники
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