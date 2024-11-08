Posted 8 ноября, 10:55
Published 8 ноября, 10:55
Modified 8 ноября, 10:57
Updated 8 ноября, 10:57
Мошенники запугали жителя Лысьвы, представившись судебными приставами. Мужчина перевёл злоумышленникам деньги, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Жителю Лысьвы поступил звонок на мобильный телефон. Звонивший представился реально действующим сотрудником городского подразделения судебных приставов и сообщил о наличии задолженности, которую необходимо погасить. В противном случае собеседник угрожал приездом и описью имущества. Уловка афериста сработала: пермяк перечислил 30 тыс. рублей по поступившему ему на телефон коду ссылки.
ГУФССП по Пермскому краю обращает внимание на то, что настоящие судебные приставы никогда не будут угрожать человеку и требовать немедленно погасить долг. Они просто констатируют факт наличия задолженности, сообщат номер исполнительного производства, а также данные по судебному решению, согласно которому производится взыскание. Также официальные сотрудники никогда не будут запрашивать персональные данные в ходе телефонного звонка и, тем более, отправлять сомнительные ссылки для перечисления денежных средств.
В октябре в суд передано дело несовершеннолетнего пермяка-курьера мошенников. Он лишил пенсионеров более чем 900 тыс. рублей.