Мошенники запугали жителя Лысьвы, представившись судебными приставами

ГУФССП по Пермскому краю обращает внимание на то, что настоящие судебные приставы никогда не будут угрожать человеку и требовать немедленно погасить долг. Они просто констатируют факт наличия задолженности, сообщат номер исполнительного производства, а также данные по судебному решению, согласно которому производится взыскание. Также официальные сотрудники никогда не будут запрашивать персональные данные в ходе телефонного звонка и, тем более, отправлять сомнительные ссылки для перечисления денежных средств.