На поддержку промышленности Прикамья направлено более 20 млрд рублей

В свою очередь, Дмитрий Махонин напомнил, что регион на системном уровне поддерживает развитие промышленности. В частности, благодаря этому индекс промпроизводства в Пермском крае на январь–сентябрь 2024 года составил 107,4%. Всего в промышленности Прикамья занято почти 240 тысяч человек, работают более 5 тысяч предприятий.