На поддержку промышленности Прикамья направлено более 20 млрд рублей

Posted 8 ноября, 14:04
Published 8 ноября, 14:04
Modified 8 ноября, 14:06
Updated 8 ноября, 14:06
Сегодня, 8 ноября, министр промышленности РФ Антон Алиханов, находящийся в Прикамье с рабочим визитом, и губернатор Дмитрий Махонин провели встречу, посвященную мерам поддержки промышленности региона. Перед этим посетили стороны ряд предприятий двигателестроения, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.
Как подчеркнул Антон Алиханов, Пермский край растет с точки зрения промышленного производства быстрее среднероссийских показателей. На сегодня более четверти валового регионального продукта составляет обрабатывающая промышленность, хорошие темпы развития и в отраслях химии, металлургии, машиностроения. Остановился министр и на возросшем уровне федеральной поддержки.
«Со своей стороны в последние годы мы достаточно объемно помогаем промышленным предприятиям, на поддержку направляем более 20 млрд рублей по различным федеральным программам. Кроме того, предприятия Прикамья активно используют займы Фонда развития промышленности — более 25 млрд было привлечено на реализацию проектов в регионе. Важно, что в Пермском крае также действует региональный ФРП», — подчеркнул Антон Алиханов.
В свою очередь, Дмитрий Махонин напомнил, что регион на системном уровне поддерживает развитие промышленности. В частности, благодаря этому индекс промпроизводства в Пермском крае на январь–сентябрь 2024 года составил 107,4%. Всего в промышленности Прикамья занято почти 240 тысяч человек, работают более 5 тысяч предприятий.
Отдельно Дмитрий Махонин рассказал о мерах поддержки предприятий региона. Для этого используются федеральные и краевые программы. Это льготные займы ФРП, присвоение статуса «приоритетный» инвестиционным проектам, участие в нацпроекте «Производительность труда». По поручению президента РФ Владимира Путина поддержка оказывается в первую очередь промышленникам, выполняющим гособоронзаказ.