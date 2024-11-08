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Posted 8 ноября, 14:04

Published 8 ноября, 14:04

Modified 8 ноября, 14:06

Updated 8 ноября, 14:06

На поддержку промышленности Прикамья направлено более 20 млрд рублей

На поддержку промышленности Прикамья направлено более 20 млрд рублей

8 ноября 2024, 14:04
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Министр промышленности РФ Антон Алиханов и губернатор Дмитрий Махонин обсудили поддержку промсектора Прикамья.

Сегодня, 8 ноября, министр промышленности РФ Антон Алиханов, находящийся в Прикамье с рабочим визитом, и губернатор Дмитрий Махонин провели встречу, посвященную мерам поддержки промышленности региона. Перед этим посетили стороны ряд предприятий двигателестроения, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Как подчеркнул Антон Алиханов, Пермский край растет с точки зрения промышленного производства быстрее среднероссийских показателей. На сегодня более четверти валового регионального продукта составляет обрабатывающая промышленность, хорошие темпы развития и в отраслях химии, металлургии, машиностроения. Остановился министр и на возросшем уровне федеральной поддержки.

«Со своей стороны в последние годы мы достаточно объемно помогаем промышленным предприятиям, на поддержку направляем более 20 млрд рублей по различным федеральным программам. Кроме того, предприятия Прикамья активно используют займы Фонда развития промышленности — более 25 млрд было привлечено на реализацию проектов в регионе. Важно, что в Пермском крае также действует региональный ФРП», — подчеркнул Антон Алиханов.

В свою очередь, Дмитрий Махонин напомнил, что регион на системном уровне поддерживает развитие промышленности. В частности, благодаря этому индекс промпроизводства в Пермском крае на январь–сентябрь 2024 года составил 107,4%. Всего в промышленности Прикамья занято почти 240 тысяч человек, работают более 5 тысяч предприятий.

Отдельно Дмитрий Махонин рассказал о мерах поддержки предприятий региона. Для этого используются федеральные и краевые программы. Это льготные займы ФРП, присвоение статуса «приоритетный» инвестиционным проектам, участие в нацпроекте «Производительность труда». По поручению президента РФ Владимира Путина поддержка оказывается в первую очередь промышленникам, выполняющим гособоронзаказ.

#Махонин#Экономика#Промышленность
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