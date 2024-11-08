На трассе в Суксунском районе в массовом ДТП бензовоз улетел в кювет

UPD: Госавтоинспекция Прикамья сообщает о том, что предварительно установлено: около 13:40 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к п. Ачит, М-12 «Восток» в направлении Перми двигался автомобиль Mersedes под управлением мужчины 1981 года рождения, который на 138 км на подъеме при перестроении из крайней правой полосы в левый ряд, создал помеху движущемуся в попутном направлении автомобилю «КамАЗ» под управлением мужчины 1973 года рождения.