На трассе в Суксунском районе в массовом ДТП бензовоз улетел в кювет

Posted 8 ноября, 12:43
Published 8 ноября, 12:43
Modified 8 ноября, 15:08
Updated 8 ноября, 15:08
В Суксунском районе сегодня днем, 8 ноября, произошло массовое ДТП. Видеозапись с места аварии появилась в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости», обратил внимание портал URA.ru.
На кадрах, снятых очевидцами аварии, заметно, что бензовоз, грузовой и легковой автомобили столкнулись на трассе. Большегруз не справился с управлением и съехал в кювет. На месте аварии работают полицейские и сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю. Информация об инциденте уточняется.
UPD: Госавтоинспекция Прикамья сообщает о том, что предварительно установлено: около 13:40 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к п. Ачит, М-12 «Восток» в направлении Перми двигался автомобиль Mersedes под управлением мужчины 1981 года рождения, который на 138 км на подъеме при перестроении из крайней правой полосы в левый ряд, создал помеху движущемуся в попутном направлении автомобилю «КамАЗ» под управлением мужчины 1973 года рождения.
В результате чего произошло столкновение с последующим выносом обоих автомобилей на встречную полосу, где они столкнулись с малотоннажным грузовым автомобилем Ford под управлением мужчины 1972 года рождения и легковым автомобилем KIA под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате автоаварии водитель автомобиля Mersedes погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля Ford госпитализирован.