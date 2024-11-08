Неизвестные вновь сообщили о минировании двух школ в Полазне

Posted 8 ноября, 05:27
Published 8 ноября, 05:27
Modified 8 ноября, 05:29
Updated 8 ноября, 05:29
В Полазне сегодня утром, 8 ноября, опять «заминировали» школы №1 и №3. Как сообщает Telegram-канал «Пермское чтиво», школу №1 эвакуировали. Сами ученики говорят, что их забаррикадировали в кабинетах. А учащихся школы №3 отпустили домой.
Как рассказали в пресс-службе администрации Добрянского городского округа, сегодня в 09:13 поступил анонимный звонок о минировании образовательных учреждений. На место тут же выехали сотрудники МВД, МЧС и иных экстренных служб. Руководство школы стало эвакуировать учеников. При обследовании территории выяснилось, что звонок был ложным, а жизни школьников ничего не угрожает. Власти напоминают, что за заведомо ложные сообщения о минировании грозит уголовная ответственность.
Утром 23 октября, неизвестные так же сообщали о «минировании» школ №1 и №3 в Полазне. Информацию проверили, она оказалась ложной.