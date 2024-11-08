Неизвестные вновь сообщили о минировании двух школ в Полазне

Как рассказали в пресс-службе администрации Добрянского городского округа, сегодня в 09:13 поступил анонимный звонок о минировании образовательных учреждений. На место тут же выехали сотрудники МВД, МЧС и иных экстренных служб. Руководство школы стало эвакуировать учеников. При обследовании территории выяснилось, что звонок был ложным, а жизни школьников ничего не угрожает. Власти напоминают, что за заведомо ложные сообщения о минировании грозит уголовная ответственность.