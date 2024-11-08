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Posted 8 ноября, 05:27

Published 8 ноября, 05:27

Modified 8 ноября, 05:29

Updated 8 ноября, 05:29

В Полазне снова сообщили о минировании школ №1 и №3

Неизвестные вновь сообщили о минировании двух школ в Полазне

8 ноября 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney.

В Полазне снова сообщили о минировании школ №1 и №3

Сюжет
Школа
Ранее подобные сообщения поступали в образовательные учреждения 23 октября.

В Полазне сегодня утром, 8 ноября, опять «заминировали» школы №1 и №3. Как сообщает Telegram-канал «Пермское чтиво», школу №1 эвакуировали. Сами ученики говорят, что их забаррикадировали в кабинетах. А учащихся школы №3 отпустили домой.

Как рассказали в пресс-службе администрации Добрянского городского округа, сегодня в 09:13 поступил анонимный звонок о минировании образовательных учреждений. На место тут же выехали сотрудники МВД, МЧС и иных экстренных служб. Руководство школы стало эвакуировать учеников. При обследовании территории выяснилось, что звонок был ложным, а жизни школьников ничего не угрожает. Власти напоминают, что за заведомо ложные сообщения о минировании грозит уголовная ответственность.

Утром 23 октября, неизвестные так же сообщали о «минировании» школ №1 и №3 в Полазне. Информацию проверили, она оказалась ложной.

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#Видео#Происшествия#Пермь#Школа#Полазна#Ложное минирование
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