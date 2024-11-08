Волонтеры спасли мужчину из работного дома в Перми

По информации одной из добровольцев, Ольги, пропавшего сначала поселили к ней домой в Екатеринбурге — там он провел целые сутки. Человек оказался приятным и спокойным. А затем мужчину проводили на поезд, так как знали, что оставлять его одного на вокзале опасно — злоумышленники снова могут завербовать в работный дом. Затем отряд «ПрикамьеПоиск» дождался фотографии пропавшего от родственников на вокзале в Саратове, подтверждающей, что мужчина нашелся и с ним все в порядке.