Posted 8 ноября, 05:55
Published 8 ноября, 05:55
Modified 8 ноября, 05:58
Updated 8 ноября, 05:58
Волонтеры спасли мужчину из работного дома в Перми. Заявка о поиске поступила от родственников пропавшего утром, 4 ноября. Сначала добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск» создали ориентировку, пост и рассылку, а к вечеру выехали на просмотр записей с камер видеонаблюдения.
Свои результаты дала рассылка — мужчина связался с родными. Он убеждал их, что находится в порядке, и приедет, когда заработает деньги на билет. Но волонтеры поняли, что пропавший находится в работном доме и решили действовать. После 20:00 они собрались на поиски и выехали, добровольцам помогала и полиция. В 21:25 мужчина уже был у волонтеров.
По информации одной из добровольцев, Ольги, пропавшего сначала поселили к ней домой в Екатеринбурге — там он провел целые сутки. Человек оказался приятным и спокойным. А затем мужчину проводили на поезд, так как знали, что оставлять его одного на вокзале опасно — злоумышленники снова могут завербовать в работный дом. Затем отряд «ПрикамьеПоиск» дождался фотографии пропавшего от родственников на вокзале в Саратове, подтверждающей, что мужчина нашелся и с ним все в порядке.