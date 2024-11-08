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Posted 8 ноября, 05:55

Published 8 ноября, 05:55

Modified 8 ноября, 05:58

Updated 8 ноября, 05:58

Волонтеры спасли мужчину из работного дома в Перми

Волонтеры спасли мужчину из работного дома в Перми

8 ноября 2024, 05:55
Фото: поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Сюжет
Доброта на ПП
Родственники потеряли саратовца и обратились за помощью.

Волонтеры спасли мужчину из работного дома в Перми. Заявка о поиске поступила от родственников пропавшего утром, 4 ноября. Сначала добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск» создали ориентировку, пост и рассылку, а к вечеру выехали на просмотр записей с камер видеонаблюдения.

Свои результаты дала рассылка — мужчина связался с родными. Он убеждал их, что находится в порядке, и приедет, когда заработает деньги на билет. Но волонтеры поняли, что пропавший находится в работном доме и решили действовать. После 20:00 они собрались на поиски и выехали, добровольцам помогала и полиция. В 21:25 мужчина уже был у волонтеров.

По информации одной из добровольцев, Ольги, пропавшего сначала поселили к ней домой в Екатеринбурге — там он провел целые сутки. Человек оказался приятным и спокойным. А затем мужчину проводили на поезд, так как знали, что оставлять его одного на вокзале опасно — злоумышленники снова могут завербовать в работный дом. Затем отряд «ПрикамьеПоиск» дождался фотографии пропавшего от родственников на вокзале в Саратове, подтверждающей, что мужчина нашелся и с ним все в порядке.

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Волонтеры#Саратов#Поисковый отряд
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