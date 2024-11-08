Пермяки стали меньше покупать витамины

Posted 8 ноября, 03:29
Published 8 ноября, 03:29
Modified 8 ноября, 03:42
Updated 8 ноября, 03:42
В течение 2024 года в Пермском крае снизился спрос на витамины — как на лекарства, так и на БАДы. С января по сентябрь на территории региона было продано на 9,2% меньше упаковок с витаминами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на аналитиков DSM Group
Вместе с тем, денежный рынок витаминов за этот же отчетный период вырос на 1,8%. Рост выручки за три квартала текущего года составил 18,4%. При этом количество проданных упаковок снизилось на 2,5%.
Больше всего жители региона покупают: