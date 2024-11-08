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Posted 8 ноября, 03:29

Published 8 ноября, 03:29

Modified 8 ноября, 03:42

Updated 8 ноября, 03:42

Жители Пермского края сократили расходы на покупку витаминов

Пермяки стали меньше покупать витамины

8 ноября 2024, 03:29
Фото: Изображение Midjourney.

Жители Пермского края сократили расходы на покупку витаминов

За девять месяцев 2024 года в регионе продали на 9,2% меньше упаковок с витаминами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В течение 2024 года в Пермском крае снизился спрос на витамины — как на лекарства, так и на БАДы. С января по сентябрь на территории региона было продано на 9,2% меньше упаковок с витаминами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на аналитиков DSM Group

Вместе с тем, денежный рынок витаминов за этот же отчетный период вырос на 1,8%. Рост выручки за три квартала текущего года составил 18,4%. При этом количество проданных упаковок снизилось на 2,5%.

Больше всего жители региона покупают:

  • препараты для ЖКТ и обмена веществ (18,9% от общей выручки);
  • для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (16%);
  • лекарства для лечения заболеваний нервной системы (11,2%).
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#Лекарства#Рынок#Прикамье#Фармацевтика#Аналитика#Продажи#Выручка#Нервная система#Витамины
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