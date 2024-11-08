Пермяки стали меньше покупать витамины

В течение 2024 года в Пермском крае снизился спрос на витамины — как на лекарства, так и на БАДы. С января по сентябрь на территории региона было продано на 9,2% меньше упаковок с витаминами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на аналитиков DSM Group