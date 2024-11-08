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Posted 8 ноября, 06:58

Published 8 ноября, 06:58

Modified 8 ноября, 07:00

Updated 8 ноября, 07:00

В Чусовом утром 7 ноября на пожаре погибла женщина

При тушении пожара в Чусовом нашли тело погибшей женщины

8 ноября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney.

В Чусовом утром 7 ноября на пожаре погибла женщина

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Чусовом на пожаре погиб человек. Трагедия произошла вчера утром, 7 ноября, в жилом доме на ул. Вильвенская, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 09:02. К месту вызова приехали 22 человека личного состава и пять единиц техники. Прибывшие увидели, что горит кровля дома. При тушении огня обнаружили погибшую женщину, пострадавших нет. Пожар локализовали в 09:16, ликвидировали в 09:22. Площадь, охваченная огнем, составила 64 кв. м.

Предварительной причиной происшествия стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку. Выясняются обстоятельства и причина пожара.

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