При тушении пожара в Чусовом нашли тело погибшей женщины

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 09:02. К месту вызова приехали 22 человека личного состава и пять единиц техники. Прибывшие увидели, что горит кровля дома. При тушении огня обнаружили погибшую женщину, пострадавших нет. Пожар локализовали в 09:16, ликвидировали в 09:22. Площадь, охваченная огнем, составила 64 кв. м.