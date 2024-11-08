Расследование гибели стариков, 170 тысяч за кота и Прикамье на ТВ. Главное за неделю

Известно, что после пребывания в учреждении пожилые мужчина и женщина были доставлены в больницу в критическом состоянии. Они были истощены и вскоре скончались — врачи не смогли помочь больным. Сейчас пансионат закрыт, а его управляющей Татьяне Цыцевой назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.