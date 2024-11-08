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Posted 8 ноября, 12:53

Published 8 ноября, 12:53

Modified 8 ноября, 12:55

Updated 8 ноября, 12:55

Расследование гибели стариков, 170 тысяч за кота и Прикамье на ТВ. Главное за неделю

Расследование гибели стариков, 170 тысяч за кота и Прикамье на ТВ. Главное за неделю

8 ноября 2024, 12:53
Фото: личный архив Василия Кучумова; официальный сайт Первого канала.
Рассказываем о наиболее интересных новостях короткой рабочей недели.

170 тысяч рублей за кота

Именно такую награду получили пермячка Ирина с сыном, когда нашли потерявшегося питомца. Владельцем Барсика является главный редактор Telegram-канала «КомиссарЪ» Василий Кучумов.

Сибирский кот Барсик сбежал из дома 1 ноября. Пермяк был готов заплатить тому, кто найдет его животное, сначала 100 тыс. рублей, а затем увеличил стоимость вознаграждения. Поиски увенчались успехом — кот вернулся к хозяину, а нашедшая его семья получила солидную сумму.

Задержка рейса из-за беспилотника

В среду над Каспийском в Республике Дагестан впервые сбили беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили силы ПВО. Глава региона Сергей Меликов пообещал, что для безопасности жителей республики будут приниматься необходимые меры.

Из-за происшествия задержался авиарейс из Махачкалы в Пермь, а также два авиарейса в Москву. Аэропорт в дагестанском городе был временно закрыт.

Уголовное дело о смерти пенсионеров

В Перми после широкой огласки в СМИ начались проверки и расследования по факту оказания небезопасных услуг, повлекших гибель двух людей, в пансионате «Долголетие» в Протасах Пермского района.

Известно, что после пребывания в учреждении пожилые мужчина и женщина были доставлены в больницу в критическом состоянии. Они были истощены и вскоре скончались — врачи не смогли помочь больным. Сейчас пансионат закрыт, а его управляющей Татьяне Цыцевой назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Красоты Прикамья в «Непутёвых заметках»

3 ноября в эфире Первого канала вышла очередная серия программы «Непутёвые заметки». Выпуск посвятили Пермскому краю.

Телепередачу ведет путешественник Дмитрий Крылов, она выходит в эфир не первый год. В этот раз съемочная группа отправилась к живописным Усьвинским столбам и Каменному городу, а также посетила Чердынь и Соликамск.

Отмена концерта украинской поп-певицы

В спорткомплексе имени Сухарева в Перми должен был состояться концерт певицы Ани Лорак. Выступление было запланировано 19 ноября, однако на нынешней неделе стало известно, что его отменили.

Зрители могут вернуть билеты организаторам. Но интересно здесь другое: в соседних городах, Челябинске и Екатеринбурге, концерты Лорак не стали отменять.

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#Общество#Пермь#Итоги
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