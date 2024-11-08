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Posted 8 ноября, 13:09

Published 8 ноября, 13:09

Modified 8 ноября, 13:10

Updated 8 ноября, 13:10

Сотрудники офиса продаж «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми провели День отказа от бумаги

8 ноября 2024, 13:09
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провёл День отказа от бумаги в офисе продаж и обслуживания клиентов в городе Перми.

Цель мероприятия — отказ клиентов-юридических лиц от бумажных счет-фактур в пользу Личного кабинета клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» и приложения для смартфонов «Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс», а также организация деловой переписки через системы электронного документооборота (ЭДО)*.

В клиентском зале офиса специалисты управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» консультировали посетителей по вопросам перехода в онлайн-сервисы для юридических лиц. Клиентам напомнили, что в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении можно не только получать документы на оплату, но и:

  • проверить задолженность по договору;
  • посмотреть историю начислений и платежей.
  • скачать счет-фактуру;
  • отправить показания приборов учета по горячему водоснабжению;
  • изменить переданные показания приборов учета;
  • написать обращение в офис продаж;
  • найти на карте ближайший офис АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
  • оплатить без комиссии;
  • подключить автоплатёж.

На сегодняшний день плюсы онлайн-сервисов «ЭнергосбыТ Плюс» уже оценили почти 8,2 тысячи юридических лиц Пермского края.

«Отказавшись от бумажного документа, клиенты экономят своё время, а также вносят вклад в защиту окружающей среды. Мы рассчитываем, что благодаря нашему мероприятию как можно больше клиентов оценят преимущество наших онлайн-сервисов, а также систем электронного документооборота», — отметил руководитель управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

*АО «ЭнергосбыТ Плюс» сотрудничает с двумя официальными аккредитованными операторами электронного документооборота: «СБиС» sbis.ru и «Контур.Диадок» diadoc.ru. Для подключения к оператору ЭДО необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров СБиС или СКБ Контур. Их контактные данные можно уточнить на сайтах операторов. Перечень услуг и возможностей варьируется в зависимости от выбранных пакетов услуг и тарифов.

#Новости компаний#Экономика
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