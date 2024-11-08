Сотрудники офиса продаж «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми провели День отказа от бумаги

В клиентском зале офиса специалисты управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» консультировали посетителей по вопросам перехода в онлайн-сервисы для юридических лиц. Клиентам напомнили, что в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении можно не только получать документы на оплату, но и: