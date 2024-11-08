Стало известно, какие районы Прикамья в ближайшие сутки засыплет снегом

Posted 8 ноября, 08:46
Published 8 ноября, 08:46
Modified 8 ноября, 08:47
Updated 8 ноября, 08:47
В субботу, 9 ноября, в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные погодные явления: снег, мокрый снег, по северу и востоку местами сильный, порывы ветра до 17 м/с. Такие данные от Пермского ЦГМС обнародовало региональное ГУ МЧС.
В субботу в Прикамье потеплеет, прогнозируется прохождение осадков в виде снега, мокрого снега, местами по северу и востоку региона ожидаются сильные осадки.
Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы ветра могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -7°С до -2°С, днем от -1°С до +4°С.
В связи с сильными осадками и высокой вероятностью порывов ветра до 17 м/с существует вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, обрывов проводов и линий электропередач (ЛЭП), падение слабо укрепленных конструкций и ветвей деревьев.
В начале ноября Пермский край накрыл снегопад, ставший причиной заторов на дорогах и коммунальных аварий.