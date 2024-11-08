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Posted 8 ноября, 08:46

Published 8 ноября, 08:46

Modified 8 ноября, 08:47

Updated 8 ноября, 08:47

В Пермском крае 9 ноября ожидаются сильный снег и ветер

Стало известно, какие районы Прикамья в ближайшие сутки засыплет снегом

8 ноября 2024, 08:46
Фото: Telegram-канал «Пермь с огоньком»..

В Пермском крае 9 ноября ожидаются сильный снег и ветер

Также пермяков предупреждают о сильном ветре.

В субботу, 9 ноября, в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные погодные явления: снег, мокрый снег, по северу и востоку местами сильный, порывы ветра до 17 м/с. Такие данные от Пермского ЦГМС обнародовало региональное ГУ МЧС.

В субботу в Прикамье потеплеет, прогнозируется прохождение осадков в виде снега, мокрого снега, местами по северу и востоку региона ожидаются сильные осадки.

Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы ветра могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -7°С до -2°С, днем от -1°С до +4°С.

В связи с сильными осадками и высокой вероятностью порывов ветра до 17 м/с существует вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, обрывов проводов и линий электропередач (ЛЭП), падение слабо укрепленных конструкций и ветвей деревьев.

В начале ноября Пермский край накрыл снегопад, ставший причиной заторов на дорогах и коммунальных аварий.

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