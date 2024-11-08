Стало известно, какие районы Прикамья в ближайшие сутки засыплет снегом

В связи с сильными осадками и высокой вероятностью порывов ветра до 17 м/с существует вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, обрывов проводов и линий электропередач (ЛЭП), падение слабо укрепленных конструкций и ветвей деревьев.