Теплая и сырая погода в эти выходные ожидается в Прикамье

Posted 8 ноября, 10:18
Published 8 ноября, 10:18
Modified 8 ноября, 10:20
Updated 8 ноября, 10:20
В грядущие выходные, 9 и 10 ноября, в Пермском крае будет тепло, ветрено и сыро. Это произойдет из-за смещения глубокого атлантического циклона на север Западной Сибири, сообщают синоптики.
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жителям региона следует ожидать умеренных осадков (3-9 мм в течение 12 часов). Снег будет переходить в мокрый снег, днем — в замерзающий дождь. В большинстве территорий региона прогнозируется отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололед.
Днем 9 ноября порывы ветра достигнут 15-18 м/с, температура воздуха окажется на 2-5° выше климатической нормы. Ночью ожидается -6…-1°, в Перми около -3°, днем +1…+5°, в Перми около +3°. В воскресенье, 10 ноября, ночью -4…+1°, в Перми около -1°, днем -2…+3°, в Перми около +1°.
Предварительно, после значительного потепления с дождями в Пермский край снова придет похолодание, на дорогах будет скользко. В дни с 11 по 15 ноября ожидается умеренно-холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.