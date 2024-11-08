У пермского главы МЧС появится новый заместитель

Posted 8 ноября, 02:44
Published 8 ноября, 02:44
Modified 8 ноября, 02:47
Updated 8 ноября, 02:47
Бывший первый замначальника ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник Вадим Сиротин перейдет на аналогичную должность в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник.
Сотрудники описывают полковника как компетентного руководителя, сообщает издание. Большая часть коллег высказываются о нем положительно и сожалеют о том, что он уходит.
О переводе Сиротина в другой регион стало известно еще в июне этого года.