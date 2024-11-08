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Posted 8 ноября, 02:44

Published 8 ноября, 02:44

Modified 8 ноября, 02:47

Updated 8 ноября, 02:47

Первый замглавы МЧС ЯНАО Вадим Сиротин переводится в Прикамье

У пермского главы МЧС появится новый заместитель

8 ноября 2024, 02:44
Фото: МЧС по Пермскому краю / МЧС по ЯНАО.

Первый замглавы МЧС ЯНАО Вадим Сиротин переводится в Прикамье

Об этом стало известно еще летом 2024 года.

Бывший первый замначальника ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник Вадим Сиротин перейдет на аналогичную должность в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник.

Сотрудники описывают полковника как компетентного руководителя, сообщает издание. Большая часть коллег высказываются о нем положительно и сожалеют о том, что он уходит.

О переводе Сиротина в другой регион стало известно еще в июне этого года.

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#Пермский край#Мчс#Ямало-Ненецкий автономный округ
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