У самолета, летевшего из Перми в Шарм-эль-Шейх, появились неполадки с шасси

Posted 8 ноября, 11:22
Published 8 ноября, 11:22
Modified 8 ноября, 11:25
Updated 8 ноября, 11:25
У самолета, выполнявшего рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх (Египет) сегодня утром, 8 ноября, возникла проблема с шасси. Экипаж воздушного судна доложил о случившемся в 06:32 по московскому времени, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Позже члены экипажа доложили, что проблема с шасси решилась, самолет продолжил выполнение рейса по запланированному маршруту. Аварийный статус не объявляли. Перелет выполняла авиакомпания Almasria Universal Airlines, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту египетского города-курорта.