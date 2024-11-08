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Posted 8 ноября, 11:22

Published 8 ноября, 11:22

Modified 8 ноября, 11:25

Updated 8 ноября, 11:25

У самолета, летевшего из Перми в Шарм-эль-Шейх, возникла проблема с шасси

У самолета, летевшего из Перми в Шарм-эль-Шейх, появились неполадки с шасси

8 ноября 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney.

У самолета, летевшего из Перми в Шарм-эль-Шейх, возникла проблема с шасси

Сюжет
Аэропорт
О случившемся доложил экипаж воздушного судна.

У самолета, выполнявшего рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх (Египет) сегодня утром, 8 ноября, возникла проблема с шасси. Экипаж воздушного судна доложил о случившемся в 06:32 по московскому времени, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Позже члены экипажа доложили, что проблема с шасси решилась, самолет продолжил выполнение рейса по запланированному маршруту. Аварийный статус не объявляли. Перелет выполняла авиакомпания Almasria Universal Airlines, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту египетского города-курорта.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Авиарейс#Самолет
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