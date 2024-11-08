У самолета, летевшего из Перми в Шарм-эль-Шейх, появились неполадки с шасси

У самолета, выполнявшего рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх (Египет) сегодня утром, 8 ноября, возникла проблема с шасси. Экипаж воздушного судна доложил о случившемся в 06:32 по московскому времени, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.