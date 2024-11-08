properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 10:35

Published 8 ноября, 10:35

Modified 8 ноября, 10:37

Updated 8 ноября, 10:37

В Перми изменится расписание автобуса №31

В Перми изменится расписание движения одного из городских автобусных маршрутов

8 ноября 2024, 10:35
Фото: properm.ru.

В Перми изменится расписание автобуса №31

Сюжет
Пермская езда
Изменения коснуться следования автобуса №31

В Перми изменится расписание автобуса №31. Изменения вносятся в связи с меняющейся дорожной обстановкой и коснутся ряда отправлений в течения дня, отмечают в администрации Перми.

Корректировки затронут расписание как будних, так и выходных дней. Пассажиров просят быть внимательнее и следить за расписанием движения.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

В ходе торгов 6 ноября были определены перевозчики для обслуживания девяти пермских автобусных маршрутов в 2025 году.

Читайте также:
По Перми на один день запустят вагон КТМ-5 в честь 95-летия пермского трамваяВ Перми по выходным изменится расписание движения автобусного маршрутаВ Пермскую гордуму внесено предложение о снижении стоимости проездных для школьников
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика