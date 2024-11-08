В Перми изменится расписание движения одного из городских автобусных маршрутов

Posted 8 ноября, 10:35
Published 8 ноября, 10:35
Modified 8 ноября, 10:37
Updated 8 ноября, 10:37
В Перми изменится расписание автобуса №31. Изменения вносятся в связи с меняющейся дорожной обстановкой и коснутся ряда отправлений в течения дня, отмечают в администрации Перми.
Корректировки затронут расписание как будних, так и выходных дней. Пассажиров просят быть внимательнее и следить за расписанием движения.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
В ходе торгов 6 ноября были определены перевозчики для обслуживания девяти пермских автобусных маршрутов в 2025 году.