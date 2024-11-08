В Перми предлагают переименовать две улицы и дать названия четырём новым

Posted 8 ноября, 10:09
Published 8 ноября, 10:09
Modified 8 ноября, 10:10
Updated 8 ноября, 10:10
Городской Совет по топонимике Перми предлагает переименовать две существующие улицы, а также дать названия четырем новым. Об этом сообщает администрация Перми.
Так, улицу Сухобруса предлагается переименовать в честь ученого палеогерпетолога, доктора биологических наук Петра Чудинова.
Улица Лесозаводская предложено назвать в честь геолога Павла Преображенского — первооткрывателя одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей и первого в Приуралье промышленного месторождения нефти.
Также названия в честь учёных предложено дать новым улицам, которые расположены рядом со строящимся жилым комплексом «Камаполис» в Дзержинском районе, на площадке бывшего Пермского мясокомбината.
В частности, предложены улицы в честь следующих деятелей науки:
Кроме этого, предлагается переименовать остановку общественного транспорта «Мясокомбинат» в «Микрорайон Заимка». Инициативу предстоит утвердить совету по топонимике, а затем городской думе.
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