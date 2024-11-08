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Posted 8 ноября, 10:09

Published 8 ноября, 10:09

Modified 8 ноября, 10:10

Updated 8 ноября, 10:10

В Перми в честь учёных назовут 4 новых улицы, а 2 существующие переименуют

В Перми предлагают переименовать две улицы и дать названия четырём новым

8 ноября 2024, 10:09
Фото: properm.ru.

В Перми в честь учёных назовут 4 новых улицы, а 2 существующие переименуют

Улицы предлагают назвать в честь пермских учёных

Городской Совет по топонимике Перми предлагает переименовать две существующие улицы, а также дать названия четырем новым. Об этом сообщает администрация Перми.

Так, улицу Сухобруса предлагается переименовать в честь ученого палеогерпетолога, доктора биологических наук Петра Чудинова.

Улица Лесозаводская предложено назвать в честь геолога Павла Преображенского — первооткрывателя одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей и первого в Приуралье промышленного месторождения нефти.

Также названия в честь учёных предложено дать новым улицам, которые расположены рядом со строящимся жилым комплексом «Камаполис» в Дзержинском районе, на площадке бывшего Пермского мясокомбината.

В частности, предложены улицы в честь следующих деятелей науки:

  • Александра Теплоухова, основоположника русского лесоводства, собирателя уникальной коллекции растений;
  • Николая Серебренникова, русского педагога и искусствоведа, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи, историка искусства Урала и Прикамья, основателя Ильинского районного краеведческого музея;
  • Виктора Живописцева, советского химика, доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой аналитической химии (1967–1989), ректора Пермского государственного университета (1970–1987), заслуженного деятеля науки РСФСР (1973);
  • Георгия Максимовича, советского геолога, карстоведа, доктора геолого-минералогических наук, создателя Института карстоведения и спелеологии, основателя кафедры динамической геологии, проректора Пермского университета, почетного член Географического общества СССР, основателя научной школы в области карстоведения.

Кроме этого, предлагается переименовать остановку общественного транспорта «Мясокомбинат» в «Микрорайон Заимка». Инициативу предстоит утвердить совету по топонимике, а затем городской думе.

Министерство культуры Пермского края одобрило переименование кинофестиваля «Радуга Прикамья-2024» в краевой кинофестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «5.6».

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#Пермь#Переименование улиц
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