В Перми предприниматель попался на взятке начальнику исправительной колонии

Posted 8 ноября, 12:55
Published 8 ноября, 12:55
Modified 8 ноября, 12:57
Updated 8 ноября, 12:57
В Перми за дачу взятки должностному лицу предстанет перед судом руководитель коммерческой организации. Мужчина всего дал на 320 тыс. рублей взяток, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователями следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми завершено расследование в отношении 38-летнего пермяка, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
С августа 2023 года по февраль 2024 года предприниматель, действуя в интересах возглавляемого им Общества с ограниченной ответственностью, передал взятку в размере 120 тыс. рублей начальнику одной из колоний, расположенной на территории города, за предоставление в пользование организации помещения, находящегося в оперативном управлении.
Кроме того, в тот же период времени за содействие в заключении ряда коммерческих договоров мужчина передал начальнику исправительного учреждения еще 200 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Перми суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела конвенционной подготовки и повышения квалификации Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Ранее Properm.ru писали, что речь идет о Владимире Мельниченко.