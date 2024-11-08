properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 12:55

Published 8 ноября, 12:55

Modified 8 ноября, 12:57

Updated 8 ноября, 12:57

В Перми предприниматель пытался дать взятку в 120 тысяч рублей начальнику ИК

В Перми предприниматель попался на взятке начальнику исправительной колонии

8 ноября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми предприниматель пытался дать взятку в 120 тысяч рублей начальнику ИК

Мужчина передал должностному лицу 120 тысяч рублей за услугу.

В Перми за дачу взятки должностному лицу предстанет перед судом руководитель коммерческой организации. Мужчина всего дал на 320 тыс. рублей взяток, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми завершено расследование в отношении 38-летнего пермяка, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

С августа 2023 года по февраль 2024 года предприниматель, действуя в интересах возглавляемого им Общества с ограниченной ответственностью, передал взятку в размере 120 тыс. рублей начальнику одной из колоний, расположенной на территории города, за предоставление в пользование организации помещения, находящегося в оперативном управлении.

Кроме того, в тот же период времени за содействие в заключении ряда коммерческих договоров мужчина передал начальнику исправительного учреждения еще 200 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Перми суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отдела конвенционной подготовки и повышения квалификации Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Ранее Properm.ru писали, что речь идет о Владимире Мельниченко.

Читайте также:
Дальнобойщик-иностранец пытался подкупить пермского гаишника тысячей рублейБывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступленияПансионат «Долголетие» в Протасах опечатан приставами
#Общество#Суд#Пермь#Взятка#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика