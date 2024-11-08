В Перми предприниматель попался на взятке начальнику исправительной колонии

С августа 2023 года по февраль 2024 года предприниматель, действуя в интересах возглавляемого им Общества с ограниченной ответственностью, передал взятку в размере 120 тыс. рублей начальнику одной из колоний, расположенной на территории города, за предоставление в пользование организации помещения, находящегося в оперативном управлении.