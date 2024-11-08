В Перми пройдет Первенство края по плаванию

Официальное открытие соревнований состоится 12 ноября в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы: 50 м брассом, 100 м вольным стилем, 200 м баттерфляем, 200 м на спине, 800 м вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4×100 м среди мужчин и женщин по отдельности. На 13 ноября запланированы дистанции: 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м брассом, 400 м комплексным плаванием, 1500 м вольным стилем и смешанная эстафета 4×50 м вольным стилем. В третий день соревнований, 14 ноября, спортсмены выступят на дистанциях: 50 м вольным стилем и баттерфляем, 100 м брассом и на спине, 200 м комплексным плаванием и 400 м вольным стилем. Также в этот день пройдет комбинированная смешанная эстафета 4×50 м.