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Posted 8 ноября, 07:57

Published 8 ноября, 07:57

Modified 8 ноября, 07:57

Updated 8 ноября, 07:57

В Перми пройдет Первенство края по плаванию

В Перми пройдет Первенство края по плаванию

8 ноября 2024, 07:57
Фото: Владимир Горшков.
С 12 по 14 ноября 2024 года в спорткомплексе «Олимпия» пройдет Первенство Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ поддержит проведение состязаний в рамках благотворительной программы „Уралхим“ — спорту».

Соревнования будут проходить в двух возрастных подгруппах: юноши 14 — 15 лет и девушки 14 — 15 лет не ниже третьего спортивного разряда, юноши 11 — 13 лет и девушки 11 — 13 лет не ниже первого юношеского разряда. Спортсмены разыграют 84 комплекта наград в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе предусмотрены и четыре эстафеты 4×50 м.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края в составе команд городов и спортивных клубов. Участники имеют право стартовать в трех личных видах программы; спортсмены, имеющие первый спортивный разряд и выше — в пяти видах.

Официальное открытие соревнований состоится 12 ноября в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы: 50 м брассом, 100 м вольным стилем, 200 м баттерфляем, 200 м на спине, 800 м вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4×100 м среди мужчин и женщин по отдельности. На 13 ноября запланированы дистанции: 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м брассом, 400 м комплексным плаванием, 1500 м вольным стилем и смешанная эстафета 4×50 м вольным стилем. В третий день соревнований, 14 ноября, спортсмены выступят на дистанциях: 50 м вольным стилем и баттерфляем, 100 м брассом и на спине, 200 м комплексным плаванием и 400 м вольным стилем. Также в этот день пройдет комбинированная смешанная эстафета 4×50 м.

Фото: Владимир Горшков

По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» в Челябинске 3 — 6 декабря 2024 года.

Организаторы Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube.

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