В Перми пройдет Первенство края по плаванию

Posted 8 ноября, 07:57
Published 8 ноября, 07:57
Modified 8 ноября, 07:57
Updated 8 ноября, 07:57
Соревнования будут проходить в двух возрастных подгруппах: юноши 14 — 15 лет и девушки 14 — 15 лет не ниже третьего спортивного разряда, юноши 11 — 13 лет и девушки 11 — 13 лет не ниже первого юношеского разряда. Спортсмены разыграют 84 комплекта наград в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе предусмотрены и четыре эстафеты 4×50 м.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края в составе команд городов и спортивных клубов. Участники имеют право стартовать в трех личных видах программы; спортсмены, имеющие первый спортивный разряд и выше — в пяти видах.
Официальное открытие соревнований состоится 12 ноября в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы: 50 м брассом, 100 м вольным стилем, 200 м баттерфляем, 200 м на спине, 800 м вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4×100 м среди мужчин и женщин по отдельности. На 13 ноября запланированы дистанции: 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м брассом, 400 м комплексным плаванием, 1500 м вольным стилем и смешанная эстафета 4×50 м вольным стилем. В третий день соревнований, 14 ноября, спортсмены выступят на дистанциях: 50 м вольным стилем и баттерфляем, 100 м брассом и на спине, 200 м комплексным плаванием и 400 м вольным стилем. Также в этот день пройдет комбинированная смешанная эстафета 4×50 м.
По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» в Челябинске 3 — 6 декабря 2024 года.
Организаторы Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».
Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube.