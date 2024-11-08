В поселке Дивья из-за вспышки газа сгорел дом

Posted 8 ноября, 13:34
Published 8 ноября, 13:34
Modified 8 ноября, 13:36
Updated 8 ноября, 13:36
В поселке Дивья Добрянского городского округа при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом, сообщает в соцсетях администрация округа.
Как отмечают в ГУ МЧС по Пермскоум краю, сообщение о пожаре о ул. Советская поступило 8 ноября в 14:07. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четырёх единиц техники.
На месте было установлено, что происходит горение двухквартирного дома и надворных построек.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Один человек получил травмы.
Пожарные локализовали огонь в 14:45. Ликвидация открытого горения, по данным МЧС, произошла в 15:42. Предварительная площадь пожара составила 262 квадратных метра.
В настоящее время сотрудниками Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия — обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
В Чусовом на пожаре погиб человек. Трагедия произошла вчера утром, 7 ноября, в жилом доме на ул. Вильвенская.