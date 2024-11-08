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Posted 8 ноября, 13:34

Published 8 ноября, 13:34

Modified 8 ноября, 13:36

Updated 8 ноября, 13:36

В Добрянском округе загорелся газопровод. Огонь перекинулся на дом

В поселке Дивья из-за вспышки газа сгорел дом

8 ноября 2024, 13:34
Фото: Вконтакте/Администрация Добрянского городского округа.

В Добрянском округе загорелся газопровод. Огонь перекинулся на дом

Сюжет
Добрянка
На пожаре травмирован человек.

В поселке Дивья Добрянского городского округа при ремонтных работах загорелся газопровод. После его возгорания огонь перекинулся на жилой трехквартирный дом, сообщает в соцсетях администрация округа.

Как отмечают в ГУ МЧС по Пермскоум краю, сообщение о пожаре о ул. Советская поступило 8 ноября в 14:07. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четырёх единиц техники.

На месте было установлено, что происходит горение двухквартирного дома и надворных построек.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Один человек получил травмы.

Пожарные локализовали огонь в 14:45. Ликвидация открытого горения, по данным МЧС, произошла в 15:42. Предварительная площадь пожара составила 262 квадратных метра.

В настоящее время сотрудниками Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия — обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

В Чусовом на пожаре погиб человек. Трагедия произошла вчера утром, 7 ноября, в жилом доме на ул. Вильвенская.

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#Происшествия#Пожар#Добрянка
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