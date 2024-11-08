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Posted 8 ноября, 15:40

Published 8 ноября, 15:40

Modified 8 ноября, 15:41

Updated 8 ноября, 15:41

В Пермском крае в результате вспышки газа пострадал сотрудник «Газпрома»

В результате вспышки газа в посёлке Дивья пострадал сотрудник газовой компании

8 ноября 2024, 15:40
Фото: ВКонтакте/Администрация Добрянского городского округа.

В Пермском крае в результате вспышки газа пострадал сотрудник «Газпрома»

Сюжет
Добрянка
Мужчина выполнял работы по замене крана на фасаде дома.

При проведении ремонтных работ по замене крана на газопроводе на фасаде дома произошло возгорание. Огонь в короткие сроки был потушен, пояснили в «Газпром Газораспределение Пермь».

Пострадал сотрудник предприятия, ведший работы. У него легкие ожоги.

Аварийная газовая служба незамедлительно приостановила газоснабжения в 10 домах. Сегодня газоснабжение этих в домах будет полностью восстановлено. По факту происшествия будет проведена проверка, отмечают в компании.

Как отмечают в ГУ МЧС по Пермскоум краю, сообщение о пожаре о ул. Советская поступило 8 ноября в 14:07. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четырёх единиц техники.

На месте было установлено, что происходит горение двухквартирного дома и надворных построек.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Один человек получил травмы.

Пожарные локализовали огонь в 14:45. Ликвидация открытого горения, по данным МЧС, произошла в 15:42. Предварительная площадь пожара составила 262 квадратных метра.

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#Происшествия#Добрянка#Газпром
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