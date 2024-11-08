В результате вспышки газа в посёлке Дивья пострадал сотрудник газовой компании

Posted 8 ноября, 15:40
Published 8 ноября, 15:40
Modified 8 ноября, 15:41
Updated 8 ноября, 15:41
При проведении ремонтных работ по замене крана на газопроводе на фасаде дома произошло возгорание. Огонь в короткие сроки был потушен, пояснили в «Газпром Газораспределение Пермь».
Пострадал сотрудник предприятия, ведший работы. У него легкие ожоги.
Аварийная газовая служба незамедлительно приостановила газоснабжения в 10 домах. Сегодня газоснабжение этих в домах будет полностью восстановлено. По факту происшествия будет проведена проверка, отмечают в компании.
Как отмечают в ГУ МЧС по Пермскоум краю, сообщение о пожаре о ул. Советская поступило 8 ноября в 14:07. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четырёх единиц техники.
На месте было установлено, что происходит горение двухквартирного дома и надворных построек.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались семь человек. Один человек получил травмы.
Пожарные локализовали огонь в 14:45. Ликвидация открытого горения, по данным МЧС, произошла в 15:42. Предварительная площадь пожара составила 262 квадратных метра.