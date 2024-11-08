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Posted 8 ноября, 10:59

Published 8 ноября, 10:59

Modified 8 ноября, 11:01

Updated 8 ноября, 11:01

В Кировском районе Перми до 1 февраля 2025 года закроют участок улицы

В Закамске закроют для автомобилей участок улицы рядом с парком «Счастье есть»

8 ноября 2024, 10:59
Фото: Google Maps.

В Кировском районе Перми до 1 февраля 2025 года закроют участок улицы

Сюжет
Пермские дороги
Ограничения вводят из-за строительно-монтажных работ.

В Кировском районе Перми надолго закроют движение транспорта по одной из улиц. Ограничения продлятся до 1 февраля 2025 года и затронут участок от ул. Маршала Рыбалко, 85 до Маршала Рыбалко, 117.

В пресс-службе регионального Минтранса сообщили, что ограничение связано с проводимыми строительно-монтажными работами. Водителей просят с пониманием относиться к ситуации и планировать маршруты поездок заранее.

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#Авто#Общество#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие
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