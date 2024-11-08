В Закамске закроют для автомобилей участок улицы рядом с парком «Счастье есть»

Posted 8 ноября, 10:59
Published 8 ноября, 10:59
Modified 8 ноября, 11:01
Updated 8 ноября, 11:01
В Кировском районе Перми надолго закроют движение транспорта по одной из улиц. Ограничения продлятся до 1 февраля 2025 года и затронут участок от ул. Маршала Рыбалко, 85 до Маршала Рыбалко, 117.
В пресс-службе регионального Минтранса сообщили, что ограничение связано с проводимыми строительно-монтажными работами. Водителей просят с пониманием относиться к ситуации и планировать маршруты поездок заранее.