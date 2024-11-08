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Posted 8 ноября, 06:30

Published 8 ноября, 06:30

Modified 8 ноября, 06:32

Updated 8 ноября, 06:32

Владелец осетровой фермы под Пермью начнет производить сидр

Владелец осетровой фермы под Пермью начнет производить сидр

8 ноября 2024, 06:30
Фото: kandinsky.
Напиток начнет поступать в рестораны и бары уже к новому году.

Владелец осетровой фермы из Добрянки начнет производить яблочный сидр. В рестораны и бары Перми напиток поступит уже к новому году, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Речь идет о хозяине фермы «ДоброFish» Андрее Попове. Он разводит элитные породы рыб, в том числе, осетровых, и производит черную икру. Предприниматель также зарегистрировал ООО «Ренсковый погреб» для производства сидра и прочих плодовых вин, а также оптово-розничной торговли напитками.

В проект бизнесмен планирует вложить более 100 млн рублей. Первая продукция попадет в пермские бары и рестораны уже к новому году.

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#Общепит#Алкоголь#Рыба#Осетровые#Сидр
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