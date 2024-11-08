Владелец осетровой фермы под Пермью начнет производить сидр

Posted 8 ноября, 06:30
Published 8 ноября, 06:30
Modified 8 ноября, 06:32
Updated 8 ноября, 06:32
Владелец осетровой фермы из Добрянки начнет производить яблочный сидр. В рестораны и бары Перми напиток поступит уже к новому году, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Речь идет о хозяине фермы «ДоброFish» Андрее Попове. Он разводит элитные породы рыб, в том числе, осетровых, и производит черную икру. Предприниматель также зарегистрировал ООО «Ренсковый погреб» для производства сидра и прочих плодовых вин, а также оптово-розничной торговли напитками.
В проект бизнесмен планирует вложить более 100 млн рублей. Первая продукция попадет в пермские бары и рестораны уже к новому году.