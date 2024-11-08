Вышел трейлер снятой в Пермском крае народной комедии «Батя 2. Дед»

Posted 8 ноября, 09:43
Published 8 ноября, 09:43
Modified 8 ноября, 09:46
Updated 8 ноября, 09:46
Компания Good Story Media выпустила тизер-трейлер народной комедии «Батя 2. Дед» (12+). Фильм снимали этим летом в селе Кын Пермского края. Сиквел выйдет в кинотеатрах с 3 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба компании.
Роль Деда исполнил известный российский актер и режиссер Евгений Цыганов — он сыграл персонажа в разных возрастах. Также в кинопроекте снялись Андрей Андреев (маленький Макс), Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и другие. Режиссер комедии — Илья Учитель.
По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Мужчина приезжает к жене, чтобы забрать сына на осенние каникулы, однако выясняется, что подросток сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. Родители отправляются за сыном, а по дороге Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду. Отдельная сюжетная линия рассказывает о судьбе Деда. По словам создателей «Бати 2», фильм рассказывает о связи поколений через рассказы о молодости дедушек и бабушек.