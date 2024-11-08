Вышел трейлер снятой в Пермском крае народной комедии «Батя 2. Дед»

По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Мужчина приезжает к жене, чтобы забрать сына на осенние каникулы, однако выясняется, что подросток сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. Родители отправляются за сыном, а по дороге Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду. Отдельная сюжетная линия рассказывает о судьбе Деда. По словам создателей «Бати 2», фильм рассказывает о связи поколений через рассказы о молодости дедушек и бабушек.