Аналитики рассказали, почему 8 из 10 жителей страны покупают товары через интернет

С учетом этих данных компания решила создать специальный алгоритм для стартовавшей 8 ноября распродажи. Он предусматривает возможность учитывать корректность скидок. Ключевой принцип этого алгоритма в том, что система не будет показывать пользователям товары, стоимость которых менялась перед началом акции и является выше средней за последний месяц.