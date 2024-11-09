Аналитики рассказали, почему 8 из 10 жителей страны покупают товары через интернет

Posted 9 ноября, 06:00
Published 9 ноября, 06:00
Modified 9 ноября, 06:00
Updated 9 ноября, 06:00
Кроме этого, аналитики подсчитали, что пользователи готовы тратить в среднем 22 000 рублей на масштабных распродажах. У мужчин средняя сумма выше — 24 000 рублей, у женской аудитории этот показатель — 20 000 рублей. Такую статистику предоставила платформа «Авито» по результатам последних исследований.
С учетом этих данных компания решила создать специальный алгоритм для стартовавшей 8 ноября распродажи. Он предусматривает возможность учитывать корректность скидок. Ключевой принцип этого алгоритма в том, что система не будет показывать пользователям товары, стоимость которых менялась перед началом акции и является выше средней за последний месяц.
Компания применяет решение, позволяющее исключить накрученные скидки. Об этом рассказал директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов. Представитель платформы также отметил, что это довольно распространенное явление.
О том, что на платформе появился такой функционал, сообщалось в прошлом году.
В этом году на распродаже представлены около 9 млн товаров — новые и в ресейле. В акции участвуют только продавцы с высоким рейтингом.