properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 06:00

Published 9 ноября, 06:00

Modified 9 ноября, 06:00

Updated 9 ноября, 06:00

Аналитики рассказали, почему 8 из 10 жителей страны покупают товары через интернет

Аналитики рассказали, почему 8 из 10 жителей страны покупают товары через интернет

9 ноября 2024, 06:00
Фото: 1MI.
80% россиян отдают предпочтения онлайн-покупкам. Пользователи объясняют это тем, что такой подход позволяет сопоставлять стоимость позиций в рамках одной площадки, а также находить выгодные предложения.

Кроме этого, аналитики подсчитали, что пользователи готовы тратить в среднем 22 000 рублей на масштабных распродажах. У мужчин средняя сумма выше — 24 000 рублей, у женской аудитории этот показатель — 20 000 рублей. Такую статистику предоставила платформа «Авито» по результатам последних исследований.

С учетом этих данных компания решила создать специальный алгоритм для стартовавшей 8 ноября распродажи. Он предусматривает возможность учитывать корректность скидок. Ключевой принцип этого алгоритма в том, что система не будет показывать пользователям товары, стоимость которых менялась перед началом акции и является выше средней за последний месяц.

Компания применяет решение, позволяющее исключить накрученные скидки. Об этом рассказал директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов. Представитель платформы также отметил, что это довольно распространенное явление.

О том, что на платформе появился такой функционал, сообщалось в прошлом году.

В этом году на распродаже представлены около 9 млн товаров — новые и в ресейле. В акции участвуют только продавцы с высоким рейтингом.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика