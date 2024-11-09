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Posted 9 ноября, 11:05

Published 9 ноября, 11:05

Modified 9 ноября, 11:07

Updated 9 ноября, 11:07

В Прикамье с 29 октября по 5 ноября выросли цены на бензин и дизельное топливо

Бензин и дизель опять выросли в цене за неделю в Пермском крае

9 ноября 2024, 11:05
Фото: 1MI.

В Прикамье с 29 октября по 5 ноября выросли цены на бензин и дизельное топливо

Ощутимее всего возросла цена на дизель.

Пермский край опять стал лидером по стоимости нефтепродуктов в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, за неделю с 29 октября по 5 ноября текущего года цены выглядят следующим образом (в сравнении с предыдущей отчетной неделей):

  • бензин автомобильный — 59,12 рубля (+12 копеек);
  • АИ-92 — 53,74 рубля (+10 копеек);
  • АИ-95 — 58,34 рубля (+7 копеек);
  • АИ-98 и выше — 80,84 рубля (+40 копеек);
  • дизельное топливо — 68,07 рубля (+43 копейки).

Аналитики наблюдали снижение цен на автомобильный бензин в Республике Тыва и Забайкальском крае (-0,2%). Согласно статистике, стремительнее всего за последние два года дорожали марки бензина АИ-98 и выше.

Динамика цен на нефтепродукты в России.Динамика цен на нефтепродукты в России.
Динамика цен на нефтепродукты в России.. Фото: Росстат
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#Общество#Пермь#Цены#Статистика#Росстат#Рост цен#Цены на бензин
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