Бензин и дизель опять выросли в цене за неделю в Пермском крае

Posted 9 ноября, 11:05
Published 9 ноября, 11:05
Modified 9 ноября, 11:07
Updated 9 ноября, 11:07
Пермский край опять стал лидером по стоимости нефтепродуктов в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, за неделю с 29 октября по 5 ноября текущего года цены выглядят следующим образом (в сравнении с предыдущей отчетной неделей):
Аналитики наблюдали снижение цен на автомобильный бензин в Республике Тыва и Забайкальском крае (-0,2%). Согласно статистике, стремительнее всего за последние два года дорожали марки бензина АИ-98 и выше.