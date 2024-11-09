Чиновники сообщили об отключении воды в Соликамске, когда ее уже не было

Posted 9 ноября, 06:20
Published 9 ноября, 06:20
Modified 9 ноября, 06:29
Updated 9 ноября, 06:29
Город Соликамск в Пермском крае остался без воды. Сегодня, 9 ноября, с 10:00 на сетях идут аварийно-ремонтные работы. При этом о возможных перебоях или полном отключении водоснабжения в пресс-службе администрации округа сообщили уже после 10:00.
«О таких отключениях надо предупреждать хотя бы за сутки», «Почему данная информация появляется уже после отключения водоснабжения?!!!», — возмущаются местные жители в комментариях. «Выходной день, ни помыться, ни постирать», — ругаются соликамцы. Также люди пишут, что у них есть номер «Водоканала», по которому можно попросить о подвозе воды, и они оставили заявку, но до сих пор никто не приехал. А одна женщина пишет, что важнейший коммунальный ресурс отключен как минимум с 06:00.
Власти не уточняют, когда восстановят подачу водоснабжения в жилые дома. На прошлой неделе ряд населенных пунктов в Соликамском округе также оставался без воды и электричества