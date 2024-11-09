Чиновники сообщили об отключении воды в Соликамске, когда ее уже не было

«О таких отключениях надо предупреждать хотя бы за сутки», «Почему данная информация появляется уже после отключения водоснабжения?!!!», — возмущаются местные жители в комментариях. «Выходной день, ни помыться, ни постирать», — ругаются соликамцы. Также люди пишут, что у них есть номер «Водоканала», по которому можно попросить о подвозе воды, и они оставили заявку, но до сих пор никто не приехал. А одна женщина пишет, что важнейший коммунальный ресурс отключен как минимум с 06:00.