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Posted 9 ноября, 06:20

Published 9 ноября, 06:20

Modified 9 ноября, 06:29

Updated 9 ноября, 06:29

В субботу 9 ноября весь Соликамск остался без воды

Чиновники сообщили об отключении воды в Соликамске, когда ее уже не было

9 ноября 2024, 06:20
Фото: ideogram.ai.

В субботу 9 ноября весь Соликамск остался без воды

Сюжет
Коммунальный рай
Некоторые жители говорят, что водоснабжения нет с 06:00.

Город Соликамск в Пермском крае остался без воды. Сегодня, 9 ноября, с 10:00 на сетях идут аварийно-ремонтные работы. При этом о возможных перебоях или полном отключении водоснабжения в пресс-службе администрации округа сообщили уже после 10:00.

«О таких отключениях надо предупреждать хотя бы за сутки», «Почему данная информация появляется уже после отключения водоснабжения?!!!», — возмущаются местные жители в комментариях. «Выходной день, ни помыться, ни постирать», — ругаются соликамцы. Также люди пишут, что у них есть номер «Водоканала», по которому можно попросить о подвозе воды, и они оставили заявку, но до сих пор никто не приехал. А одна женщина пишет, что важнейший коммунальный ресурс отключен как минимум с 06:00.

Власти не уточняют, когда восстановят подачу водоснабжения в жилые дома. На прошлой неделе ряд населенных пунктов в Соликамском округе также оставался без воды и электричества

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Отключение воды#Соликамск
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