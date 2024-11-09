properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 06:47

Published 9 ноября, 06:47

Modified 9 ноября, 06:49

Updated 9 ноября, 06:49

Екатерина Мизулина просит СК разобраться с группой педофилов в Перми

Екатерина Мизулина попросила СК проверить сообщения о группе педофилов в Перми

9 ноября 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney.

Екатерина Мизулина просит СК разобраться с группой педофилов в Перми

Неизвестные лица принуждают девочек к интимной связи и просят у них интимные фото.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о банде педофилов в Перми. Читатели Мизулиной сообщили, что в Перми неизвестные взрослые мужчины просят у девочек в возрасте 8-12 лет интимные фото и принуждают к сексу, а затем снимают с детьми видео в публичные чаты и шантажируют несовершеннолетних. Также злоумышленники угрожают устроить теракт в одном из торговых центров.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают, что сотрудники ведомства обнаружили в одном из Telegram-каналов публикацию о противоправных действиях группы граждан в отношении детей и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности. Полиция инициировала проверку изложенных фактов.

Читайте также:
Житель Перми отобрал у подростка тысячу рублей и сбежал, но его поймалиВозбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в КарагаеБерезниковец арестован в Санкт-Петербурге за интимные фото в переписке с ребенком
#Происшествия#Пермь#Полиция#Педофилия#Екатерина Мизулина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика