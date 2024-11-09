Екатерина Мизулина попросила СК проверить сообщения о группе педофилов в Перми

Posted 9 ноября, 06:47
Published 9 ноября, 06:47
Modified 9 ноября, 06:49
Updated 9 ноября, 06:49
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о банде педофилов в Перми. Читатели Мизулиной сообщили, что в Перми неизвестные взрослые мужчины просят у девочек в возрасте 8-12 лет интимные фото и принуждают к сексу, а затем снимают с детьми видео в публичные чаты и шантажируют несовершеннолетних. Также злоумышленники угрожают устроить теракт в одном из торговых центров.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают, что сотрудники ведомства обнаружили в одном из Telegram-каналов публикацию о противоправных действиях группы граждан в отношении детей и готовящихся тяжких преступлениях против общественной безопасности. Полиция инициировала проверку изложенных фактов.