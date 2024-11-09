Энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за ветра и снега в Прикамье

Под особым контролем находятся территории, расположенные в Березниковско-Соликамском энергоузле. Сейчас здесь зарегистрированы первые локальные технологические нарушения из-за непогоды. В «Россетях» говорят, что оперативно-ремонтные бригады полностью укомплектованы и готовы к круглосуточной работе в любых условиях. В случае необходимости специалисты могут использовать резервные источники света. Информацию о перебоях в подаче электроснабжения и сроках проведения ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220.