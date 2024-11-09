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Posted 9 ноября, 05:15

Published 9 ноября, 05:15

Modified 9 ноября, 05:31

Updated 9 ноября, 05:31

В Прикамье энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за ветра и снега в Прикамье

9 ноября 2024, 05:15
Фото: пресс-служба «Россети Урал».

В Прикамье энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Сюжет
Коммунальный рай
Сегодня утром вновь стало известно о локальных отключениях света.

Пермские энергетики отчитались о работе в режиме повышенной готовности. В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщают, что на севере Прикамья ухудшились погодные условия — идут снегопады, наблюдается сильный ветер.

Под особым контролем находятся территории, расположенные в Березниковско-Соликамском энергоузле. Сейчас здесь зарегистрированы первые локальные технологические нарушения из-за непогоды. В «Россетях» говорят, что оперативно-ремонтные бригады полностью укомплектованы и готовы к круглосуточной работе в любых условиях. В случае необходимости специалисты могут использовать резервные источники света. Информацию о перебоях в подаче электроснабжения и сроках проведения ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220.

Еще неделю назад тысячи жителей Пермского края на несколько дней остались без света. В частности, пострадали десятки населенных пунктов в Соликамском, Чердынском, Березниковском округах.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Погода#Россети Урал#Коммунальное чп
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