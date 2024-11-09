Энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за ветра и снега в Прикамье

Posted 9 ноября, 05:15
Published 9 ноября, 05:15
Modified 9 ноября, 05:31
Updated 9 ноября, 05:31
Пермские энергетики отчитались о работе в режиме повышенной готовности. В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщают, что на севере Прикамья ухудшились погодные условия — идут снегопады, наблюдается сильный ветер.
Под особым контролем находятся территории, расположенные в Березниковско-Соликамском энергоузле. Сейчас здесь зарегистрированы первые локальные технологические нарушения из-за непогоды. В «Россетях» говорят, что оперативно-ремонтные бригады полностью укомплектованы и готовы к круглосуточной работе в любых условиях. В случае необходимости специалисты могут использовать резервные источники света. Информацию о перебоях в подаче электроснабжения и сроках проведения ремонта можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220.
Еще неделю назад тысячи жителей Пермского края на несколько дней остались без света. В частности, пострадали десятки населенных пунктов в Соликамском, Чердынском, Березниковском округах.