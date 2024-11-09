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Posted 9 ноября, 07:27

Published 9 ноября, 07:27

Modified 9 ноября, 07:29

Updated 9 ноября, 07:29

Госавтоинспекция Перми 9 и 10 ноября усиленно следит за порядком на дорогах

На дорогах Перми в выходные усиленно ловят пьяных водителей

9 ноября 2024, 07:27
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Перми.

Госавтоинспекция Перми 9 и 10 ноября усиленно следит за порядком на дорогах

Помочь поймать опасного автомобилиста может любой пермяк.

В текущие выходные, 9–10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Перми усилили контроль за городскими улицами. Они особенно внимательно следят, чтобы водители не допускали грубых нарушений правил дорожного движения. Также госавтоинспекторы выявляют нетрезвых водителей и работают над предупреждением ДТП с участием пьяных автомобилистов.

Если вы увидели «виляющий» по дороге автомобиль, немедленно сообщите об этом в дежурную часть полка ДПС ГАИ Управления МВД по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. За информацию о пьяном водителе можно получить вознаграждение в размере 5 тыс. рублей.

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#Общество#Пермь#Пьяные водители#Госавтоинспекция
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