На дорогах Перми в выходные усиленно ловят пьяных водителей

Если вы увидели «виляющий» по дороге автомобиль, немедленно сообщите об этом в дежурную часть полка ДПС ГАИ Управления МВД по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. За информацию о пьяном водителе можно получить вознаграждение в размере 5 тыс. рублей.