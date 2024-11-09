Пермяк поборется за 5 миллионов рублей в шоу «Ярче звезд» на ТНТ

Во втором сезоне шоу в каждом выпуске соревнуются четыре команды, в каждой из них — по три участника. Они должны показать разные образы одного и того музыкального исполнителя. Лучшая по мнению звездного жюри команда получит 300 тыс. рублей, а также выйдет в суперфинал. В конце сезона между финалистами разыграют главный приз — 5 млн рублей, помимо этого, каждый из них получит дополнительно по 500 рублей. Ведущим развлекательного шоу является Тимур Родригез.