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Posted 9 ноября, 10:25

Published 9 ноября, 10:25

Modified 9 ноября, 12:06

Updated 9 ноября, 12:06

Телеведущий Тимур Родригез

Пермяк поборется за 5 миллионов рублей в шоу «Ярче звезд» на ТНТ

9 ноября 2024, 10:25
Фото: пресс-служба ТНТ. Телеведущий Тимур Родригез

Пермский барбер снялся в шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ

Новый выпуск выйдет сегодня вечером.

Житель Перми снялся в шоу перевоплощений «Ярче звезд» (16+) на телеканале ТНТ. Руслан Зарипов работает барбером и рассказал, что решил участвовать в шоу, чтобы выйти из своей зоны комфорта и получить новые впечатления и эмоции. Мужчина отметил, что в течение подготовки и съемок телепрограммы они с командой постоянно поддерживали друг друга, сообщает издание «Про Город Пермь» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Во втором сезоне шоу в каждом выпуске соревнуются четыре команды, в каждой из них — по три участника. Они должны показать разные образы одного и того музыкального исполнителя. Лучшая по мнению звездного жюри команда получит 300 тыс. рублей, а также выйдет в суперфинал. В конце сезона между финалистами разыграют главный приз — 5 млн рублей, помимо этого, каждый из них получит дополнительно по 500 рублей. Ведущим развлекательного шоу является Тимур Родригез.

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#Общество#Пермь#Тнт#Развлечения#Телешоу
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