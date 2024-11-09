Пермяк поборется за 5 миллионов рублей в шоу «Ярче звезд» на ТНТ

Posted 9 ноября, 10:25
Published 9 ноября, 10:25
Modified 9 ноября, 12:06
Updated 9 ноября, 12:06
Житель Перми снялся в шоу перевоплощений «Ярче звезд» (16+) на телеканале ТНТ. Руслан Зарипов работает барбером и рассказал, что решил участвовать в шоу, чтобы выйти из своей зоны комфорта и получить новые впечатления и эмоции. Мужчина отметил, что в течение подготовки и съемок телепрограммы они с командой постоянно поддерживали друг друга, сообщает издание «Про Город Пермь» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.
Во втором сезоне шоу в каждом выпуске соревнуются четыре команды, в каждой из них — по три участника. Они должны показать разные образы одного и того музыкального исполнителя. Лучшая по мнению звездного жюри команда получит 300 тыс. рублей, а также выйдет в суперфинал. В конце сезона между финалистами разыграют главный приз — 5 млн рублей, помимо этого, каждый из них получит дополнительно по 500 рублей. Ведущим развлекательного шоу является Тимур Родригез.