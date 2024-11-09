Пожарные спасли замерзающую на пруду стаю лебедей в Пермском крае

К водоему выехал пожарный расчет. На резиновой лодке по тонкому льду сотрудники добрались до середины пруда, где сидели птицы. Лебеди уже выбились из сил и начали примерзать ко льду, но пожарные их спасли. «Четыре грациозные птицы: две взрослых и два птенца, поднялись в небо, сделали круг над замерзшей водной гладью, поблагодарив спасителей и, вероятнее всего, отправились в теплые края», — заканчивают добрую историю в пресс-службе администрации муниципалитета.