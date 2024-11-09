Пожарные спасли замерзающую на пруду стаю лебедей в Пермском крае

Posted 9 ноября, 14:03
Published 9 ноября, 14:03
Modified 9 ноября, 14:05
Updated 9 ноября, 14:05
В ЗАТО Звездный спасли замерзающих на пруду лебедей. О птицах в беде 6 ноября местные жители сообщили в пожарную часть.
К водоему выехал пожарный расчет. На резиновой лодке по тонкому льду сотрудники добрались до середины пруда, где сидели птицы. Лебеди уже выбились из сил и начали примерзать ко льду, но пожарные их спасли. «Четыре грациозные птицы: две взрослых и два птенца, поднялись в небо, сделали круг над замерзшей водной гладью, поблагодарив спасителей и, вероятнее всего, отправились в теплые края», — заканчивают добрую историю в пресс-службе администрации муниципалитета.
В конце октября эксперт рассказал корреспонденту Properm.ru, нужно ли спасать стаю этих лебедей и почему.