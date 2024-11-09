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Posted 9 ноября, 14:03

Published 9 ноября, 14:03

Modified 9 ноября, 14:05

Updated 9 ноября, 14:05

Пожарные спасли стаю лебедей на пруду в ЗАТО Звездный

Пожарные спасли замерзающую на пруду стаю лебедей в Пермском крае

9 ноября 2024, 14:03
Фото: fusionbrain.ai.

Пожарные спасли стаю лебедей на пруду в ЗАТО Звездный

Сюжет
Доброта на ПП
Возможно, птицы улетели в теплые края.

В ЗАТО Звездный спасли замерзающих на пруду лебедей. О птицах в беде 6 ноября местные жители сообщили в пожарную часть.

К водоему выехал пожарный расчет. На резиновой лодке по тонкому льду сотрудники добрались до середины пруда, где сидели птицы. Лебеди уже выбились из сил и начали примерзать ко льду, но пожарные их спасли. «Четыре грациозные птицы: две взрослых и два птенца, поднялись в небо, сделали круг над замерзшей водной гладью, поблагодарив спасителей и, вероятнее всего, отправились в теплые края», — заканчивают добрую историю в пресс-службе администрации муниципалитета.

В конце октября эксперт рассказал корреспонденту Properm.ru, нужно ли спасать стаю этих лебедей и почему.

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Природа#Птицы#Зато звездный
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