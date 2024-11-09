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Posted 9 ноября, 09:20

Published 9 ноября, 09:20

Modified 9 ноября, 09:22

Updated 9 ноября, 09:22

МЧС: 10 ноября в Прикамье ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах

Сильный ветер и гололедица завершат неделю в Пермском крае

9 ноября 2024, 09:20
Фото: ideogram.ai.

МЧС: 10 ноября в Прикамье ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах

Подобная погода уже привела к большому коммунальному ЧП в Верхнекамье.

В воскресенье, 10 ноября, в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеоявления. Местами по региону из-за резких перепадов температуры воздуха образуются гололедные отложения, на дорогах гололедица. Также прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также пробки на дорогах и увеличение числа ДТП, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Жителям региона рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и не парковать поблизости автомобили. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах. Предупредите о непогоде своих родных и друзей, о происшествиях сообщайте по номеру 112.

Подобные погодные условия уже привели к масштабному коммунальному ЧП в трех округах Пермского края. Тысячи людей находятся без воды, тепла и света.

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