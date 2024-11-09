Сильный ветер и гололедица завершат неделю в Пермском крае

В связи с ухудшением погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также пробки на дорогах и увеличение числа ДТП, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Жителям региона рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и не парковать поблизости автомобили. Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах. Предупредите о непогоде своих родных и друзей, о происшествиях сообщайте по номеру 112.