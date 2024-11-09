Следователи проводят процессуальную проверку сообщений о педофилах в Перми

Posted 9 ноября, 08:59
Published 9 ноября, 08:59
Modified 9 ноября, 09:01
Updated 9 ноября, 09:01
Следователи СК России организовали процессуальную проверку по информации о группе педофилов в Перми. Также ранее сообщалось, что злоумышленники готовят теракт в одном из торговых центров города.
Следователи территориального следственного отдела проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося, говорят в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Руководитель краевого следственного управления Денис Головкин взял ход и результаты проверки на особый контроль.
На сообщения о деятельности педофилов в Перми обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обратилась к следователям с просьбой провести проверку. Неизвестные заставляют школьниц отправлять им интимные фото, а потом шантажируют, чтобы дети занимались с ними сексом.