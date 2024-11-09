Следователи проводят процессуальную проверку сообщений о педофилах в Перми

На сообщения о деятельности педофилов в Перми обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обратилась к следователям с просьбой провести проверку. Неизвестные заставляют школьниц отправлять им интимные фото, а потом шантажируют, чтобы дети занимались с ними сексом.