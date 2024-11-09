properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 08:59

Published 9 ноября, 08:59

Modified 9 ноября, 09:01

Updated 9 ноября, 09:01

В СК проводят проверку сообщений о группе педофилов в Перми

Следователи проводят процессуальную проверку сообщений о педофилах в Перми

9 ноября 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney.

В СК проводят проверку сообщений о группе педофилов в Перми

Сюжет
Детский мир
Ранее о начале проверки сообщили в полиции Прикамья.

Следователи СК России организовали процессуальную проверку по информации о группе педофилов в Перми. Также ранее сообщалось, что злоумышленники готовят теракт в одном из торговых центров города.

Следователи территориального следственного отдела проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося, говорят в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Руководитель краевого следственного управления Денис Головкин взял ход и результаты проверки на особый контроль.

На сообщения о деятельности педофилов в Перми обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обратилась к следователям с просьбой провести проверку. Неизвестные заставляют школьниц отправлять им интимные фото, а потом шантажируют, чтобы дети занимались с ними сексом.

Читайте также:
Березниковец арестован в Санкт-Петербурге за интимные фото в переписке с ребенкомПосле гибели двух детей в пруду в Куединском округе возбуждено уголовное дело
#Происшествия#Пермь#Детский мир#Ск#Следователи#Педофилы#Педофилия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика