Спасатели в Чусовом достали из ледяной реки тонущего рыбака

Спасатели напоминают, что первые легкие морозы еще не сформировали настоящий лед, на котором можно находиться людям. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 см, для совершения пешей переправы — 15 см и более. Ступать на лед или проезжать по нему нужно только в строго отведенных местах. За выход или выезд на лед жителям и гостям Прикамья грозят штрафы: от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для должностных лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических лиц.