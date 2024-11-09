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Posted 9 ноября, 12:58

Published 9 ноября, 12:58

Modified 9 ноября, 13:00

Updated 9 ноября, 13:00

В Чусовом 7 ноября спасли тонувшего в ледяной реке любителя рыбалки

Спасатели в Чусовом достали из ледяной реки тонущего рыбака

9 ноября 2024, 12:58
Фото: ideogram.ai.

В Чусовом 7 ноября спасли тонувшего в ледяной реке любителя рыбалки

О случившемся в экстренные службы сообщил очевидец.

В четверг, 7 ноября, на реке Чусовая в микрорайоне Чунжино мужчина провалился под лед. О случившемся очевидец сообщил по телефону вызова экстренных служб.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты немедленно выехала к пострадавшему. Трое спасателей — Артем Черепанов, Евгений Шумихин и Алексей Федосимов — рисковали собственными жизнями, погрузившись в ледяную реку. Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службы Чусового, мужчины вытащили рыбака на берег и передали медикам «Скорой помощи». Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Фото: vk.com/eddschus

Спасатели напоминают, что первые легкие морозы еще не сформировали настоящий лед, на котором можно находиться людям. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 см, для совершения пешей переправы — 15 см и более. Ступать на лед или проезжать по нему нужно только в строго отведенных местах. За выход или выезд на лед жителям и гостям Прикамья грозят штрафы: от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для должностных лиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических лиц.

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