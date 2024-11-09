Участок улицы Крисанова в Перми закрыли почти на девять месяцев

Posted 9 ноября, 04:55
Published 9 ноября, 04:55
Modified 9 ноября, 05:00
Updated 9 ноября, 05:00
В Перми из-за строительства автодороги продлили перекрытие части ул. Крисанова. В период до 1 августа 2025 года для движения транспорта будет закрыт участок улицы от шоссе Космонавтов до Пушкина, сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья. Власти просят водителей заранее планировать свои поездки. Ранее сообщалось, что данный участок Крисанова будет закрыт до 15 декабря текущего года.
В пресс-службе правительства Пермского края рассказывали, что по условия контракта работы на объекте выполняет подрядчик «АБЗ-Дорстрой». До конца 2025 года он обязан построить основной ход дороги от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, мост в долине реки Данилихи по ул. Крисанова, соединяющий ул. Пушкина и шоссе Космонавтов, реконструировать ул. Пушкина и переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка. Кроме того, планируется построить проезд по ул. Крылова, обустроить ливневую канализацию и локальное очистное сооружение, установить новые остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны.