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Posted 9 ноября, 04:55

Published 9 ноября, 04:55

Modified 9 ноября, 05:00

Updated 9 ноября, 05:00

В Перми на девять месяцев закрыли движение транспорта по ул. Крисанова

Участок улицы Крисанова в Перми закрыли почти на девять месяцев

9 ноября 2024, 04:55
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

В Перми на девять месяцев закрыли движение транспорта по ул. Крисанова

Это связано с реконструкцией улицы.

В Перми из-за строительства автодороги продлили перекрытие части ул. Крисанова. В период до 1 августа 2025 года для движения транспорта будет закрыт участок улицы от шоссе Космонавтов до Пушкина, сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья. Власти просят водителей заранее планировать свои поездки. Ранее сообщалось, что данный участок Крисанова будет закрыт до 15 декабря текущего года.

В пресс-службе правительства Пермского края рассказывали, что по условия контракта работы на объекте выполняет подрядчик «АБЗ-Дорстрой». До конца 2025 года он обязан построить основной ход дороги от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, мост в долине реки Данилихи по ул. Крисанова, соединяющий ул. Пушкина и шоссе Космонавтов, реконструировать ул. Пушкина и переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка. Кроме того, планируется построить проезд по ул. Крылова, обустроить ливневую канализацию и локальное очистное сооружение, установить новые остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны.

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#Авто#Пермь#Ограничение движения#Крисанова#Перекрытие
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