Участок улицы Крисанова в Перми закрыли почти на девять месяцев

В пресс-службе правительства Пермского края рассказывали, что по условия контракта работы на объекте выполняет подрядчик «АБЗ-Дорстрой». До конца 2025 года он обязан построить основной ход дороги от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, мост в долине реки Данилихи по ул. Крисанова, соединяющий ул. Пушкина и шоссе Космонавтов, реконструировать ул. Пушкина и переустроить трамвайные пути на всем протяжении участка. Кроме того, планируется построить проезд по ул. Крылова, обустроить ливневую канализацию и локальное очистное сооружение, установить новые остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны.