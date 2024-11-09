В Перми открыли четырехполосный мост на шоссе Космонавтов

Четырехполосный путепровод длиной 150 м является первым этапом реконструкции ул. Крисанова. Кроме того, как подчеркивают в Минтрансе Прикамья, строители отремонтировали шоссе Космонавтов на участке от ул. Плеханова до Подлесной, построили участок дороги по Крисанова, а также обновили трамвайные линии и отремонтировали участок по ул. Столбовой.