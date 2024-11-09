В Перми открыли четырехполосный мост на шоссе Космонавтов

Posted 9 ноября, 09:42
Published 9 ноября, 09:42
Modified 9 ноября, 12:36
Updated 9 ноября, 12:36
На шоссе Космонавтов в районе когрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» сегодня днем, 9 ноября, открыли движение по путепроводу. Как сообщил читатель Properm.ru, верное направление передвижения водителям жестами указывают строители. По словам мужчины, утром мост еще был закрыт.
Четырехполосный путепровод длиной 150 м является первым этапом реконструкции ул. Крисанова. Кроме того, как подчеркивают в Минтрансе Прикамья, строители отремонтировали шоссе Космонавтов на участке от ул. Плеханова до Подлесной, построили участок дороги по Крисанова, а также обновили трамвайные линии и отремонтировали участок по ул. Столбовой.
На втором этапе работ подрядчик построит мост через реку Данилиха и завершит реконструкцию участка дороги по ул. Крисанова. Общая длина новой дороги достигнет 2,3 км. Ожидается, что двухуровневая развязка поможет разгрузить наиболее популярные улицы и обеспечит удобный выезд на Западный обход и трассу Пермь — Усть-Качка.