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Posted 9 ноября, 09:42

Published 9 ноября, 09:42

Modified 9 ноября, 12:36

Updated 9 ноября, 12:36

В Перми открыли четырехполосный мост на шоссе Космонавтов

В Перми открыли четырехполосный мост на шоссе Космонавтов

9 ноября 2024, 09:42
Фото: предоставлено читателем Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Строительство сооружения входит в первый этап масштабной реконструкции ул. Крисанова.

На шоссе Космонавтов в районе когрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» сегодня днем, 9 ноября, открыли движение по путепроводу. Как сообщил читатель Properm.ru, верное направление передвижения водителям жестами указывают строители. По словам мужчины, утром мост еще был закрыт.

Четырехполосный путепровод длиной 150 м является первым этапом реконструкции ул. Крисанова. Кроме того, как подчеркивают в Минтрансе Прикамья, строители отремонтировали шоссе Космонавтов на участке от ул. Плеханова до Подлесной, построили участок дороги по Крисанова, а также обновили трамвайные линии и отремонтировали участок по ул. Столбовой.

На втором этапе работ подрядчик построит мост через реку Данилиха и завершит реконструкцию участка дороги по ул. Крисанова. Общая длина новой дороги достигнет 2,3 км. Ожидается, что двухуровневая развязка поможет разгрузить наиболее популярные улицы и обеспечит удобный выезд на Западный обход и трассу Пермь — Усть-Качка.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Пермские дороги#Минтранс
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