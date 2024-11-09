В пермском зоопарке показали, как детеныши снежного барса встречают зиму

Непоседливые обитатели Пермского зоопарка, снежные барсы Кунгур и Юнгур, встретили свою первую зиму. Зоопарк поделился видео с забавами котят в социальных сетях. Маленькие лапки детенышей скользят по снежной горке, однако Кунгур и Юнгур не сдаются и пытаются забраться на вершину. За ними пристально наблюдает самка Аксу.