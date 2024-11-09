В пермском зоопарке показали, как детеныши снежного барса встречают зиму

Posted 9 ноября, 05:52
Published 9 ноября, 05:52
Modified 9 ноября, 05:54
Updated 9 ноября, 05:54
Непоседливые обитатели Пермского зоопарка, снежные барсы Кунгур и Юнгур, встретили свою первую зиму. Зоопарк поделился видео с забавами котят в социальных сетях. Маленькие лапки детенышей скользят по снежной горке, однако Кунгур и Юнгур не сдаются и пытаются забраться на вершину. За ними пристально наблюдает самка Аксу.
Озорные снежные барсы Кунгур и Юнгур родились 5 июля нынешнего года. Они стали первым потомством пары Аксу и Снежека. Когда детеныши подрастут, для них будут искать самок, чтобы увеличить популяцию этого редкого вида.