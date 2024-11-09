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Posted 9 ноября, 05:52

Published 9 ноября, 05:52

Modified 9 ноября, 05:54

Updated 9 ноября, 05:54

Пермский зоопарк показал видео, как детеныши снежного барса встречают зиму

В пермском зоопарке показали, как детеныши снежного барса встречают зиму

9 ноября 2024, 05:52
Фото: Пермский зоопарк.

Пермский зоопарк показал видео, как детеныши снежного барса встречают зиму

Сюжет
Зоопарк
Кунгур и Юнгур резвятся под присмотром своей строгой мамы Аксу.

Непоседливые обитатели Пермского зоопарка, снежные барсы Кунгур и Юнгур, встретили свою первую зиму. Зоопарк поделился видео с забавами котят в социальных сетях. Маленькие лапки детенышей скользят по снежной горке, однако Кунгур и Юнгур не сдаются и пытаются забраться на вершину. За ними пристально наблюдает самка Аксу.

Озорные снежные барсы Кунгур и Юнгур родились 5 июля нынешнего года. Они стали первым потомством пары Аксу и Снежека. Когда детеныши подрастут, для них будут искать самок, чтобы увеличить популяцию этого редкого вида.

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