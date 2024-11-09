Житель Чернушки насмерть забил свою пожилую мать

Posted 9 ноября, 11:59
Published 9 ноября, 11:59
Modified 9 ноября, 13:01
Updated 9 ноября, 13:01
Житель Чернушки убил свою пожилую мать. Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил в отношении 51-летнего мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Злоумышленник пошел на преступление днем 24 октября. Находясь в частном доме в деревне Кипчак Куединского муниципального округа, он поссорился со своей 79-летней матерью. Мужчина нанес удары по голове и телу пожилой женщины, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Следователи провели осмотр места убийства, назначены и проводятся судебные экспертизы. Правоохранители проводят следственные и процессуальные действия, которые помогут установить обстоятельства преступления.