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Posted 9 ноября, 11:59

Published 9 ноября, 11:59

Modified 9 ноября, 13:01

Updated 9 ноября, 13:01

В Прикамье 51-летний мужчина забил кулаками свою пожилую мать

Житель Чернушки насмерть забил свою пожилую мать

9 ноября 2024, 11:59
Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СК России по Пермскому краю.

В Прикамье 51-летний мужчина забил кулаками свою пожилую мать

Суд отправил обвиняемого под стражу.

Житель Чернушки убил свою пожилую мать. Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил в отношении 51-летнего мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Злоумышленник пошел на преступление днем 24 октября. Находясь в частном доме в деревне Кипчак Куединского муниципального округа, он поссорился со своей 79-летней матерью. Мужчина нанес удары по голове и телу пожилой женщины, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Следователи провели осмотр места убийства, назначены и проводятся судебные экспертизы. Правоохранители проводят следственные и процессуальные действия, которые помогут установить обстоятельства преступления.

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