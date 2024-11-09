Житель Чернушки насмерть забил свою пожилую мать

Злоумышленник пошел на преступление днем 24 октября. Находясь в частном доме в деревне Кипчак Куединского муниципального округа, он поссорился со своей 79-летней матерью. Мужчина нанес удары по голове и телу пожилой женщины, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.