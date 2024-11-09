Жители трех округов Верхнекамья из-за снегопада остались без света, тепла и воды

Ранее в пресс-службе администрации Березниковского округа рассказали, что сегодня с 11:00 из-за аварийного отключения электричества на водозаборах «Извер» и «Усолка» без воды или с пониженным давлением остались жители высоких точек города, Дурино, Пермякова, Чупино, Суханово, Николаев Посад, улиц Гражданская и Хользунова. Вчера в региональном МинЖКХ отчитались, что водозабор «Извер» снова подключили к энергоснабжению. Глава города Алексей Казаченко сообщает, что пониженное давление и частичное отключение воды сегодня с 09:00 зафиксировано в Абрамово, районах «Мелодии», Вечного огня, Первостроителей.