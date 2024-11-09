Жители трех округов Верхнекамья из-за снегопада остались без света, тепла и воды

Posted 9 ноября, 07:55
Published 9 ноября, 07:55
Modified 9 ноября, 07:57
Updated 9 ноября, 07:57
Северные районы Пермского края снова страдают без коммунальных ресурсов. Здесь прошел сильный снегопад.
В Соликамском округе обильные осадки привели к повреждению линии электропередач. Сейчас без света находятся деревни Чертеж и Левина, поселки Тюлькино, Верхнее Мошево, Нижнее Мошево и Затон. На месте инцидента работают специалисты компании «Россети Урал», к аварийно-ремонтным работам привлечены бригады из других территорий Прикамья.
Без воды осталась северная часть Соликамска, южная часть города находится на пониженном водоснабжении. Восстановительными работами на сетях занимаются и сотрудники «Новогора». Как рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, он поручил главе округа Александру Русанову держать ситуацию на контроле и оперативно организовать подвоз воды.
В Березниковском и Александровском округах происходят перебои с энергоснабжением, рабочие также устраняют проблему. Все работы по устранению проблем координирует краевой оперштаб. По поручению губернатора в Верхнекамье работает заместитель председателя правительства Андрей Кокорев.
Ранее в пресс-службе администрации Березниковского округа рассказали, что сегодня с 11:00 из-за аварийного отключения электричества на водозаборах «Извер» и «Усолка» без воды или с пониженным давлением остались жители высоких точек города, Дурино, Пермякова, Чупино, Суханово, Николаев Посад, улиц Гражданская и Хользунова. Вчера в региональном МинЖКХ отчитались, что водозабор «Извер» снова подключили к энергоснабжению. Глава города Алексей Казаченко сообщает, что пониженное давление и частичное отключение воды сегодня с 09:00 зафиксировано в Абрамово, районах «Мелодии», Вечного огня, Первостроителей.