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Posted 10 ноября, 13:52

Published 10 ноября, 13:52

Modified 10 ноября, 13:54

Updated 10 ноября, 13:54

43 тыс. человек посетили выставку-ярмарку «Образование и карьера»

43 тыс. человек посетили выставку-ярмарку «Образование и карьера»

10 ноября 2024, 13:52
Фото: Пермь Экспо.
За 4 дня в рамках ярмарки провели более 130 образовательных и профориентационных мероприятий.

Почти 43 тысячи учеников, студентов, учителей и родителей со всего края стали участниками выставки «Образование и карьера». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем блоге. По его словам, с каждым годом всё больше вузов и работодателей принимают участие в выставке и готовят для ребят интересные площадки.

На финальном событии форума Дмитрий Махонин пообщался со школьниками 10-11 классов. Обсудили востребованные профессии и причины учиться и развиваться в Пермском крае.

#Махонин#Школы перми#Образование и карьера#Выставка-ярмарка
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