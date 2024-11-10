43 тыс. человек посетили выставку-ярмарку «Образование и карьера»

Почти 43 тысячи учеников, студентов, учителей и родителей со всего края стали участниками выставки «Образование и карьера». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем блоге. По его словам, с каждым годом всё больше вузов и работодателей принимают участие в выставке и готовят для ребят интересные площадки.