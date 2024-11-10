43 тыс. человек посетили выставку-ярмарку «Образование и карьера»

Posted 10 ноября, 13:52
Published 10 ноября, 13:52
Modified 10 ноября, 13:54
Updated 10 ноября, 13:54
Почти 43 тысячи учеников, студентов, учителей и родителей со всего края стали участниками выставки «Образование и карьера». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем блоге. По его словам, с каждым годом всё больше вузов и работодателей принимают участие в выставке и готовят для ребят интересные площадки.
На финальном событии форума Дмитрий Махонин пообщался со школьниками 10-11 классов. Обсудили востребованные профессии и причины учиться и развиваться в Пермском крае.