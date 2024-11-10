properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 11:02

Published 10 ноября, 11:02

Modified 10 ноября, 11:04

Updated 10 ноября, 11:04

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по «банде педофилов» в Перми

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по «банде педофилов» в Перми

10 ноября 2024, 11:02
Фото: sledcom.ru.
Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении детей в Пермском крае.

Как сообщает официально пресс-служба Следственного комитета РФ, Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело о «банде педофилов» в Перми и представить доклад.

В социальных медиа сообщается, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджеры с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фотографий детей начинают шантажировать на вступление в половую связь. Кроме того, они угрожают местным жителям применением насилия.

По данному факту следователи СК России по Пермскому краю проводят проверку.

#Бастрыкин#Мизулина#Педофилы#Банда педофилов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика