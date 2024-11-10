Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по «банде педофилов» в Перми

В социальных медиа сообщается, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджеры с малолетними детьми и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера. После получения фотографий детей начинают шантажировать на вступление в половую связь. Кроме того, они угрожают местным жителям применением насилия.