Бюджет «навеивает грусть». Пермяки обсудили миллиарды, на которые мы будем жить

Posted 10 ноября, 19:00
Published 10 ноября, 19:00
Modified 10 ноября, 19:00
Updated 10 ноября, 19:00
В Пермской гордуме прошли публичные слушания по проекту бюджета краевого центра на 2025–2027 годы. Как рассказали общественникам представители мэрии, доходы городского бюджета в 2025 году запланированы в сумме 57,5 млрд рублей, расходы — 58,5 млрд рублей (то есть бюджет дефицитен).
«Бюджет традиционно направлен на решение социальных вопросов, на улучшение городской среды. Мы продолжим участие во всех мероприятиях национальных проектов. Если говорить о расходах бюджета, то большая часть направлена именно на социальную сферу», — сказала, представляя проект бюджета, вице-мэр Яна Фурман.
А теперь — о чем чиновники в ходе слушаний не говорили.
Интересно, что, после роста доходов городской казны в 2026 году до 60,6 млрд рублей, в 2027 году ожидается их снижение до 59,4 млрд. Расходы 2027 года в сравнении с 2026-м, согласно проекту, тоже уменьшатся — до 58,4 млрд рублей (в 2026-м — 61,2 млрд рублей). Это непривычно для экспертов и наблюдательных горожан, привыкших, что доходы города, равно как и расходы, год от года медленно, но верно «прирастают».
«Долгие годы в проекте бюджета сумма расходов каждый год росла — у нас ведь уже давно принимается трехлетний бюджет, и вполне ожидаемо каждый следующий год предполагался более тучным, — комментирует пермский общественник Денис Галицкий. — Небольшой анализ показывает, что слом произошел еще осенью 2021-го, как ни странно. Тогда, при планировании бюджета на 2022 год, позитивные ожидания „сломались“. Допускаю, это связано с переходом значительной части полномочий пермской мэрии (то есть, по сути, денег) на краевой уровень. Два следующих проекта бюджета ожидаемо были преисполнены пессимизма.
Рассматриваемый сейчас проект бюджета на 2025 год вроде бы снова не лишен оптимизма… Но это бюджет при высокой инфляции, и если на нее скорректировать расходы, то навеивает грусть. Судите сами: предполагаемые бюджетные расходы Перми составят 58,5 млрд рублей — всего на 5,6% больше, чем в бюджете 2024 года (55,4 млрд рублей). Рост меньше даже официальной инфляции, согласно Росстату».
К концу трехлетки городские власти планируют выйти на профицит бюджета (превышение доходов над расходами). Достигнуть «перелома» планируется за счет роста собственных доходов городской казны. Например, в 2027 году ожидается, что они составят приблизительно 38 млрд рублей — на 5 млрд больше, чем планируется на 2025 год. Но, опять же, проект бюджета Перми составлялся исходя из прогноза инфляции в 5,2% в 2025 году и 4% — в 2026 и 2027 годах. Изменение одной этой цифры может сильно повлиять на все финансовые расчеты. Соответственно, в бюджет, вероятно, придется часто вносить поправки, и в итоге, по сравнению с нынешним проектом, даже к концу следующего года (что уж говорить о трехлетке!) он может превратиться из сказочной принцессы в скромную золушку.
Тренд нового бюджета Перми на трехлетку — «укрупнение» муниципальных программ. Например, прежде существовали две самостоятельные городские программы — «Культура» и «Молодежь». На обе в совокупности из городской казны, согласно ныне действующему бюджету Перми, в 2025 году намечалось выделить 1 млрд 886 млн рублей. В проекте нового бюджета на объединенную программу «Культура и молодежная политика» на будущий год прописана более весомая сумма — 2 млрд 861 млн рублей. То есть «плюсом» около 990 млн. Что же получат горожане с учетом этого «дополнительного» почти миллиарда, который пойдет на культурные и молодежные нужды? Уж не собирается ли Пермь вновь, как при любителе бразильских карнавалов губернаторе Олеге Чиркунове, побороться за звание «культурной столицы» какого-нибудь континента?
Нет, сегодня Пермь вряд ли способна бросить вызов Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.
Всего за трехлетку на муниципальную программу «Культура и молодежная политика» предлагается выделить более 8 млрд 830 рублей. В том числе только на культурно-зрелищные мероприятия городская казна в 2025 году ассигнует 391 млн. «Услуги театрально-сценического искусства, концертной деятельности, организация работы клубов и проведение культурно-массовых мероприятий» обойдется бюджету Перми в 2025 и 2026 годах в 690 млн ежегодно, в 2027 году — почти в 700 млн рублей.
А результат? Если говорить о «развлечениях», то за трехлетку планируется организовать 795 показов театральных спектаклей на местном и региональном уровне, 140 концертных программ творческих коллективов Перми, провести более 2 тыс. мероприятий во дворцах культуры, в числе которых «организация выступлений артистов российского уровня».
При таком размахе концертно-развлекательной деятельности удивляют скромные задачи, которые ставят в мэрии по части культурной и молодежной политики. Планируется, что «доля жителей города, удовлетворенных качеством организации досуга», в 2025–2027 годах останется на уровне «не менее 89,6%». Откуда взята эта цифра — неясно, но удручает, что никакой сдвижки к лучшему за три года не планируется принципиально. Зато «доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь Перми, от общей численности молодежи города» увеличится с 50,4% в 2025-м до 52,4% в 2027-м — на целых 2% за три года! Не слишком ли скромные результаты за дорогие (в прямом смысле) усилия?
Еще одна «укрупненная» городская программа — «Доступное и качественное образование» получилась путем слияния двух программ: одноименной прежней и программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми».
По отдельным «образовательным» направлениям в проекте предусмотрено снижение финансирования на 2025–2026 годы (по сравнению с действующим бюджетом). Среди причин — демографические. Сокращение числа детей в детских садах привело к уменьшению расходов в 2025–2026 годах на 43 млн 700 тыс. рублей ежегодно. Впрочем, в целом финансирование «образовательной» программы в проекте увеличено на 3 млрд в 2025 году (по сравнению с ныне действующим бюджетом) и на 5 млрд 631 млн — в 2026-м. Среди прочего, 124 млн рублей в год составит индексация на 5,2% материальных затрат школ и детских садов.
Кстати, в отличие от садиков, в школах в 2025–2026 годах ожидается увеличение числа учеников — это потребовало «прибавки» финансирования на 89 млн рублей ежегодно (из расчета на 966 человек). Притом запланированная сумма индексации питания школьников с ОВЗ и льготных категорий детей в садиках — опять же, на пресловутые 5,2% (33 млн ежегодно), вероятно, окажется недостаточной. Если, конечно, инфляция не удержится в рамках официального прогноза.
Трехлетние показатели программы «Доступное и качественное образование» тоже выглядят весьма скромными. Доля жителей Перми, довольных качеством образовательных услуг, по замыслу мэрии, увеличится с 79,5% в 2025-м до 80,5% в 2027-м. Доля детей 5–18 лет, получающих дополнительное образование, возрастет за трехлетку с 30,1 до 30,2% (рост — в пределах статистической погрешности).
Одним словом, ожидаемые результаты программ (по крайней мере, части из них) не вполне впечатляют. Да, предусмотренные доходы и расходы растут, хотя и вместе с риском, что запланированных денег окажется недостаточно. Впрочем, об этом на публичных слушаниях по проекту бюджета Перми на трехлетку не говорили. Преобладал оптимизм. Особенно было приятно видеть общественников — руководителей территориального общественного самоуправления (ТОС), которые, судя по их отзывам, считают, что бюджет полон надежд и новых возможностей, «мотивирует и вдохновляет пермяков делать город лучше».
Теперь слово за депутатами Пермской городской думы, которым предстоит рассмотреть проект бюджета Перми на 2025–2027 годы на пленарке 19 ноября.
Анатолий Москвин для Properm.ru.