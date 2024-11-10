Бюджет «навеивает грусть». Пермяки обсудили миллиарды, на которые мы будем жить

К концу трехлетки городские власти планируют выйти на профицит бюджета (превышение доходов над расходами). Достигнуть «перелома» планируется за счет роста собственных доходов городской казны. Например, в 2027 году ожидается, что они составят приблизительно 38 млрд рублей — на 5 млрд больше, чем планируется на 2025 год. Но, опять же, проект бюджета Перми составлялся исходя из прогноза инфляции в 5,2% в 2025 году и 4% — в 2026 и 2027 годах. Изменение одной этой цифры может сильно повлиять на все финансовые расчеты. Соответственно, в бюджет, вероятно, придется часто вносить поправки, и в итоге, по сравнению с нынешним проектом, даже к концу следующего года (что уж говорить о трехлетке!) он может превратиться из сказочной принцессы в скромную золушку.