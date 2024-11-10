Кооператив «Бест вей» запрещен судом Санкт-Петербурга

Прокуратура обратилась с иском о запрете деятельности межрегионального потребительского кооператива «Бест вей». Кроме того, надзорный орган ходатайствовал о «моратории» на привлечение средств в эту компанию и приём пайщиков, так как деятельность кооператива не соответствует ни определению, ни принципам создания кооператива, не отвечает интересам пайщиков.