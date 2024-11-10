Кооператив «Бест вей» запрещен судом Санкт-Петербурга

Posted 10 ноября, 06:30
Published 10 ноября, 06:30
Modified 10 ноября, 06:32
Updated 10 ноября, 06:32
Прокуратура обратилась с иском о запрете деятельности межрегионального потребительского кооператива «Бест вей». Кроме того, надзорный орган ходатайствовал о «моратории» на привлечение средств в эту компанию и приём пайщиков, так как деятельность кооператива не соответствует ни определению, ни принципам создания кооператива, не отвечает интересам пайщиков.
В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Деятельность «Бест Вей» была запрещена.
Отметим, в марте 2023 в Петербурге были арестованы двое участников финансовой пирамиды, которые по версии следствия, в мае 2014 года вместе с основателем кооператива Романом Василенко (на фото) участвовали в хищении денег у граждан РФ. Ущерб оценили в более чем 16 миллиардов рублей.
А в августе 2023 года в Северной столице заочно заключили под стражу ещё четверых фигурантов дела о финансовой пирамиде «Бест Вей». Предполагаемые аферисты находятся в международном розыске.
Properm.ru было одним из первых СМИ, опубликовавших расследование по поводу финансовой пирамиды, ее организаторов, схем их деятельности.