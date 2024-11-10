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Posted 10 ноября, 06:30

Published 10 ноября, 06:30

Modified 10 ноября, 06:32

Updated 10 ноября, 06:32

Финансовая пирамида, в которую входил «Бест вей», нанесла ущерб в 16 млрд рублей

Кооператив «Бест вей» запрещен судом Санкт-Петербурга

10 ноября 2024, 06:30
Фото: properm.ru.

Финансовая пирамида, в которую входил «Бест вей», нанесла ущерб в 16 млрд рублей

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокуратуры о признании незаконной финансовой пирамиды «Бест Вей». Об этом сообщило издание «Форпост» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.

Прокуратура обратилась с иском о запрете деятельности межрегионального потребительского кооператива «Бест вей». Кроме того, надзорный орган ходатайствовал о «моратории» на привлечение средств в эту компанию и приём пайщиков, так как деятельность кооператива не соответствует ни определению, ни принципам создания кооператива, не отвечает интересам пайщиков.

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Деятельность «Бест Вей» была запрещена.

Отметим, в марте 2023 в Петербурге были арестованы двое участников финансовой пирамиды, которые по версии следствия, в мае 2014 года вместе с основателем кооператива Романом Василенко (на фото) участвовали в хищении денег у граждан РФ. Ущерб оценили в более чем 16 миллиардов рублей.

А в августе 2023 года в Северной столице заочно заключили под стражу ещё четверых фигурантов дела о финансовой пирамиде «Бест Вей». Предполагаемые аферисты находятся в международном розыске.

Properm.ru было одним из первых СМИ, опубликовавших расследование по поводу финансовой пирамиды, ее организаторов, схем их деятельности.

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