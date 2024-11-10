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Posted 10 ноября, 07:18

Published 10 ноября, 07:18

Modified 10 ноября, 07:20

Updated 10 ноября, 07:20

В Раменском горят жилые дома после атаки БПЛА, пострадала женщина

Массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье: сбито уже 32 БПЛА

10 ноября 2024, 07:18

В Раменском горят жилые дома после атаки БПЛА, пострадала женщина

Сегодня, 10 ноября, в 8 утра московского времени началась массовая атака беспилотников на столицу и Подмосковье. Сбито, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, уже 32 БПЛА.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, летевших на Москву. Дроны сбыли сбиты в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Сначала 2, потом еще 2, потом появилась информация о 8 сбитых БПЛА, и так их количество оказалось равно 32.

Все БПЛА были сбиты. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Раменском после падения беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук — состоянии средней тяжести, сейчас она в реанимации. «Обязательно быстро окажем все необходимую помощь», — прокомментировал Андрей Воробьев.

Не работают временно аэропорты Домодедово, Шереметьево, Жуковский. В аэропорту Шереметьево ввели план «Ковёр».

Беспилотники попали на видеосъемки очевидцев
Горит жилой дом, пострадал автомобиль, предварительно из-за осколков БПЛА
В Раменском от осколков загорелись два дома, пострадала 52-летняя женщина, она госпитализирована с ожогами
#Видео#Беспилотники#Подмосковье#Собянин#Андрей Воробьев#БПЛА#Атака беспилотников
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