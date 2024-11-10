Массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье: сбито уже 32 БПЛА

Posted 10 ноября, 07:18
Published 10 ноября, 07:18
Modified 10 ноября, 07:20
Updated 10 ноября, 07:20
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, летевших на Москву. Дроны сбыли сбиты в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Сначала 2, потом еще 2, потом появилась информация о 8 сбитых БПЛА, и так их количество оказалось равно 32.
Все БПЛА были сбиты. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Раменском после падения беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук — состоянии средней тяжести, сейчас она в реанимации. «Обязательно быстро окажем все необходимую помощь», — прокомментировал Андрей Воробьев.
Не работают временно аэропорты Домодедово, Шереметьево, Жуковский. В аэропорту Шереметьево ввели план «Ковёр».