Массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье: сбито уже 32 БПЛА

Все БПЛА были сбиты. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Раменском после падения беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук — состоянии средней тяжести, сейчас она в реанимации. «Обязательно быстро окажем все необходимую помощь», — прокомментировал Андрей Воробьев.