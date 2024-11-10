properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 04:58

Published 10 ноября, 04:58

Modified 10 ноября, 05:00

Updated 10 ноября, 05:00

Один из возможных участников «банды педофилов» в Перми улетел в Азербайджан

Мизулина про возможно сбежавшего из Перми педофила: «Почему не задержали вчера?»

10 ноября 2024, 04:58
Фото: со страницы Екатерины Мизулиной.

Один из возможных участников «банды педофилов» в Перми улетел в Азербайджан

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на сообщения пользователей соцсетей и информацию, предоставленную общественными организациями, о возможной «банде педофилов» в Перми. Они заставляли 8-12-летних девочек присылать интимные фото, шантажом склоняли девочек к сексу.

Телеграм-каналы общественных объединений сообщили, что один из возможных участников «банды педофилов» якобы улетел в Махачкалу, чтобы оттуда добраться до Азербайджана. «Не лучшая идея, любая страна выдаст за подобные преступления. Даже в текущей ситуации», — прокомментировала Екатерина Мизулина. «Почему не задержали еще вчера, когда история получила массовую огласку, остается загадкой», — добавила она.

Информация о «банде педофилов» (как назвали ее в соцсетях) поступила в правоохранительные органы накануне, 9 ноября. Полиция и Следственный комитет подтвердили, что проводят проверку. «Там должна быть как минимум уголовная ответственность за изготовление и оборот детской порнографии, действия педофильского характера с лицом не достигшим 12-летнего возраста, а также ответственность за ложные сообщения о совершении теракта», — сообщила в своем блоге Екатерина Мизулина.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика