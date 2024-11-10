Мизулина про возможно сбежавшего из Перми педофила: «Почему не задержали вчера?»

Информация о «банде педофилов» (как назвали ее в соцсетях) поступила в правоохранительные органы накануне, 9 ноября. Полиция и Следственный комитет подтвердили, что проводят проверку. «Там должна быть как минимум уголовная ответственность за изготовление и оборот детской порнографии, действия педофильского характера с лицом не достигшим 12-летнего возраста, а также ответственность за ложные сообщения о совершении теракта», — сообщила в своем блоге Екатерина Мизулина.