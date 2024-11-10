На пожаре в одном из городов Пермского края спасены двое человек

Posted 10 ноября, 09:22
Published 10 ноября, 09:22
Modified 10 ноября, 09:26
Updated 10 ноября, 09:26
9 ноября в городе Осе Пермского края предварительно из-за короткого замыкания электропроводки загорелась баня. Огонь очень быстро перекинулся на дом и надворные постройки. Сотрудниками 78 пожарно-спасательной части были спасены 2 человека (их вывели на свежий воздух через окно).
Пожар на 140 квадратных метрах ликвидировали 10 человек личного состава и 4 единицы техники. На пожаре пострадавших и погибших нет.