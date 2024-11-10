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Posted 10 ноября, 09:22

Published 10 ноября, 09:22

Modified 10 ноября, 09:26

Updated 10 ноября, 09:26

В Осе спасли из огня двух человек

На пожаре в одном из городов Пермского края спасены двое человек

10 ноября 2024, 09:22
Фото: предоставлено пресс-службой МЧС Прикамья.

В Осе спасли из огня двух человек

Сотрудники МЧС в Осе оперативно отреагировали на вызов, потушили огонь, спасли людей на пожаре в частном доме.

9 ноября в городе Осе Пермского края предварительно из-за короткого замыкания электропроводки загорелась баня. Огонь очень быстро перекинулся на дом и надворные постройки. Сотрудниками 78 пожарно-спасательной части были спасены 2 человека (их вывели на свежий воздух через окно).

Пожар на 140 квадратных метрах ликвидировали 10 человек личного состава и 4 единицы техники. На пожаре пострадавших и погибших нет.

#Пермский край#Пожар#Мчс#Короткое замыкание#Оса#Спасены на пожаре
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