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Posted 10 ноября, 12:33

Published 10 ноября, 12:33

Modified 10 ноября, 12:35

Updated 10 ноября, 12:35

Победа! Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Сокол» из Красноярска

Победа! Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Сокол» из Красноярска

10 ноября 2024, 12:33
Фото: со страницы ХК «Молот».
Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал вторую победу подряд во втором матче выездной серии, на этот раз с красноярским «Соколом».

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот» заявил, что несмотря на счёт 4:0, это была интересная игра.

«Это комплимент сопернику, хозяева достойно играли. У них тоже были моменты, но наш вратарь сегодня здорово сыграл. Ну, и команда, конечно, сплотилась. Моментами здорово играли, на характере, выполняли тренерскую установку. Парни очень хотели победить. Красноярск — замечательный город, замечательный стадион и люди. Я очень рад, что здесь оказался», — отметил тренер.

Юрий Файков, главный тренер ХК «Сокол» сказал, что к содержанию самой игры у тренерского штаба к команде нет абсолютно никаких претензий. «Да, вратарь соперника очень хороший. Надо отдать ему должное. Переиграл вратарь нас сегодня».

12 ноября пермская команда отправляется в Новокузнецк, где встретится с «Металлургом».

#Хоккей#Молот#Сокол#Красноярск#Хоккейный клуб
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