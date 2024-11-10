Победа! Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Сокол» из Красноярска

Posted 10 ноября, 12:33
Published 10 ноября, 12:33
Modified 10 ноября, 12:35
Updated 10 ноября, 12:35
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот» заявил, что несмотря на счёт 4:0, это была интересная игра.
«Это комплимент сопернику, хозяева достойно играли. У них тоже были моменты, но наш вратарь сегодня здорово сыграл. Ну, и команда, конечно, сплотилась. Моментами здорово играли, на характере, выполняли тренерскую установку. Парни очень хотели победить. Красноярск — замечательный город, замечательный стадион и люди. Я очень рад, что здесь оказался», — отметил тренер.
Юрий Файков, главный тренер ХК «Сокол» сказал, что к содержанию самой игры у тренерского штаба к команде нет абсолютно никаких претензий. «Да, вратарь соперника очень хороший. Надо отдать ему должное. Переиграл вратарь нас сегодня».
12 ноября пермская команда отправляется в Новокузнецк, где встретится с «Металлургом».