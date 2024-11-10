Победа! Пермский хоккейный клуб «Молот» всухую обыграл «Сокол» из Красноярска

Юрий Файков, главный тренер ХК «Сокол» сказал, что к содержанию самой игры у тренерского штаба к команде нет абсолютно никаких претензий. «Да, вратарь соперника очень хороший. Надо отдать ему должное. Переиграл вратарь нас сегодня».